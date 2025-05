San Marino. Giochi dei Piccoli Stati, la delegazione ricevuta dai Capitani Reggenti. Sansovini e Verbena i due portabandiera

SAN MARINO (15 maggio 2025) – Emozioni, auspici e applausi per la delegazione del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese che oggi pomeriggio (giovedì 15 maggio) è stata ricevuta in udienza a Palazzo Pubblico, nella Sala del Consiglio Grande e Generale, dagli Eccellentissimi Capitani Reggenti, Denise Bronzetti e Italo Righi, in vista della ventesima edizione dei Giochi dei Piccoli Stati d’Europa che si svolgerà nel Principato di Andorra dal 26 al 31 maggio.

Il Segretario di Stato per lo Sport, Rossano Fabbri, ha introdotto la delegazione ringraziando le massime cariche istituzionali per questa occasione d’incontro che anima la vigilia del sentito appuntamento, occasione di confronto e di amicizia tra i Paesi che condividono un’esperienza lunga quarant’anni.

Il presidente del CONS, Christian Forcellini, alla sua prima spedizione dopo l’elezione nel marzo scorso, ha esaltato lo spirito dei Giochi e competitivo della delegazione, sottolineando il valore e le aspettative degli 85 atleti del Titano, di cui 33 donne e 52 uomini, con 21 giovani under 18. Il presidente Forcellini ha ringraziato il capo missione Giuliano Tomassini e tutte le componenti del CONS che hanno preparato al meglio la trasferta andorrana. Nel suo intervento, infine, ha annunciato i due portabandiera della cerimonia di apertura dei Giochi, in programma la sera del 26 maggio, tenendo fede alla parità di genere incoraggiata dal CIO: Francesco Sansovini, protagonista nell’atletica, e Jasmine Verbena, riconosciuto talento del nuoto sincronizzato.

Jasmine Verbena è reduce dal quarto posto nel solo tecnico e l’ottavo nel solo libero nella tappa di Coppa del Mondo di nuoto artistico che si è svolta in Egitto. La ragazza ha conquistato, nel marzo scorso, la medaglia di bronzo ai campionati italiani, che nel 2024 l’hanno vista conseguire l’argento nel solo libero e il bronzo nel duo, oltre al settimo posto ai Mondiali e due quinti posti agli Europei.

Francesco Sansovini viene dal record nazionale nei 150 metri, ottenuto a Modena, con il tempo di 15.84. Ha preso parte agli Europei Indoor di Apeldoorn, dopo che nel 2024 ha partecipato agli Outdoor a Roma. Ai Giochi dei Piccoli Stati d’Europa nel 2023 a Malta ha conquistato l’oro nei 100 metri piani, con il record nazionale di 10.41, e il bronzo nei 200 metri, facendo registrare il personal best, oltre all’argento nella staffetta 4×100 maschile.

I Capitani Reggenti hanno espresso l’identità sammarinese rivolgendo parole di elogio e di incoraggiamento alla delegazione con i maggiori auspici per portare in alto il nome della Repubblica e per conseguire i migliori risultati.

Alla fine degli interventi, i Capitani Reggenti hanno consegnato ai due atleti la bandiera della Repubblica di San Marino che sfilerà nella cerimonia di apertura dei Giochi, con la foto di rito nella Sala del Consiglio Grande e Generale e a seguire la foto con le massime cariche dello Stato e tutta la delegazione in piazza della Libertà.

FOTO ©MW

CONS