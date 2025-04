San Marino. Giochi del Titano – Minerva: Maddalena Crepet a “Mementi – Mercoledì d’autore”

Mercoledì 10 aprile ore 18.30 Maddalena Crepet con il suo “Ci siamo traditi tutti”. Sala Rubino, Giochi del Titano, Strada dei Censiti, 21 – Rovereta Riprende a Giochi del Titano SPA la rassegna letteraria “MEMENTI – Mercoledì d’autore” che vedrà come protagonisti prestigiosi autori che si avvicenderanno ogni mercoledì alle 18.30 nella presentazione delle loro opere. Il secondo appuntamento della rassegna Mementi, mercoledì d’autore a San Marino ha come protagonista un debutto letterario.‘Ci siamo traditi tutti’ è il romanzo di esordio di Maddalena Crepet, edito per Solferino. È una storia di guerra, quella degli anni di Piombo, degli anni’70 del terrorismo, degli scontri politici e sociali. Dell’ansia generale e della paura di finire in mezzo al fuoco. È anche una storia d’amore. Ci sono Giorgio e Costanza, lui ex operaio della Breda a Milano, lei figlia della borghesia romana. Due ragazzi di Lotta Continua che si conoscono durante una manifestazione e che insieme diventeranno il fulcro del gruppo d’azione Prima Linea, pronti a punire i nemici del popolo. Insieme al loro gruppo di amici si lasceranno dietro vittime e sangue in nome di ideali che piegheranno le loro sorti. In quel gruppo dove le passioni collettive si mescolano ai sentimenti romantici, trova spazio la lotta armata e i dubbi che si porterà dietro Giorgio. Maddalena Crepet si è laureata in Storia contemporanea con una tesi sul tentato omicidio del professor Sergio Lenci da parte della banda armata Prima Linea, avvenuto nel 1980. Presenterà il suo libro mercoledì 10 aprile alle 18:30 all’interno della Sala Rubino presso la Giochi del Titano, insieme alla giornalista Debora Grossi.

Organizzata da Giochi del Titano Spa in collaborazione con la casa editrice bolognese Minerva, la rassegna nasce dalla volontà di offrire un punto di riferimento culturale restando ancorata ad un territorio ampio e variegato come quello delle due Regioni confinanti con la Repubblica di San Marino: Emilia-Romagna e Marche.

Un’iniziativa che si colloca nel solco dell’attività della Giochi del Titano, che non è solo gioco ma anche sostegno e impegno per numerosi aspetti che riguardano la cultura, lo sport e la valorizzazione di iniziative di carattere sociale e che si affianca agli altri eventi voluti dalla sala da gioco sammarinese, che si conferma incrocio di cultura, arte e divertimento

Il titolo della rassegna – MEMENTI – si ispira al ricordo, la memoria, l’appunto scritto: l’obiettivo è quello di offrire interessanti spunti di riflessione sui temi che attraversano l’attualità e che interessano la nostra società.

Gli incontri si terranno nella Sala Rubino in Strada dei Censiti 21, a Rovereta (RSM) con ingresso libero e aperti alla partecipazione del pubblico. A seguire, gli ospiti saranno invitati a prendere parte al cocktail time a cura di Giochi del Titano.

