San Marino. Giorgia Cesarini e Leonardo Tura concludono l’esperienza alle Universiadi 

Si è conclusa l’esperienza degli atleti sammarinesi al torneo di tiro con l’arco dei FISU World University Games Summer 2025, svoltosi a Essen. A rappresentare la bandiera biancoazzurra sono stati Giorgia Cesarini e Leonardo Tura, entrambi impegnati nella disciplina dell’arco ricurvo.

Dopo le qualificazioni, Tura ha chiuso in 67ª posizione su 87 partecipanti con 600 punti, affrontando poi l’israeliano Roziner Eyal nei 48esimi di finale: il match è terminato 7-1 in favore dell’atleta israeliano. Migliore il percorso di Giorgia Cesarini, che ha superato la pakistana Sadia Abid e successivamente battuto la polacca Karina Kozlowska per 6-2. La sua corsa si è fermata agli ottavi contro la cinese Liu Y, testa di serie numero uno, che ha avuto la meglio per 7-1 in un incontro comunque combattuto.

Emozionante la gara a squadre miste, dove Cesarini e Tura sono riusciti a qualificarsi per la fase a eliminazione direttagrazie a una rimonta nelle ultime tre serie, chiuse con gli ottimi punteggi di 54-54-56 su 60. Nell’incontro degli ottavi hanno però ceduto 6-0 alla forte coppia indiana, con set molto equilibrati decisi da pochi punti (37-35, 36-33, 37-35).