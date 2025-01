San Marino. GIORNALESM mai così forte!

È un momento di straordinario successo per GiornaleSM, che consolida la sua posizione come punto di riferimento nell’informazione indipendente di qualità nella Repubblica di San Marino, nelle Marche e nella Romagna. La scelta strategica di accorpare tutti nostri siti che trattavano delle città romagnole, marchigiane e di Bologna si è rivelata vincente, portando risultati eccezionali sia in termini di visibilità che di interazione con gli utenti.

Numeri che parlano chiaro. GiornaleSM continua a crescere in modo esponenziale, confermandosi leader nel panorama dell’informazione indipendente di stampo europeo. Con oltre 31.000 follower su Facebook, il sito vanta una presenza consolidata sui social network, creando una rete di comunicazione efficace e capillare. I nostri numerosi gruppi social, seguiti da decine e decine di migliaia di utenti, rappresentano un autentico punto di incontro per il confronto e la condivisione di opinioni.

Un modello di informazione libero e trasparente GiornaleSM è volutamente strutturato come un sito di informazioni e non come una testata giornalistica, una scelta che ci permette di operare in totale libertà e trasparenza. Questo approccio è stato formalmente riconosciuto dalla sentenza del Commissario della Legge del 19 gennaio 2023, nonché da enti internazionali come la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) e il GRECO, che ne hanno validato la conformità ai principi di libertà di espressione.

La nostra piattaforma è un luogo dove tutti possono avere voce, purché si rispettino alcune regole fondamentali: esprimere concetti in modo costruttivo e civile, evitando ogni forma di insulto o linguaggio offensivo. Questo modello di informazione partecipativa ci distingue, rendendoci un punto di riferimento unico nel nostro territorio.

La strategia vincente: un network al servizio dell’utenza. L’accorpamento di siti dedicati alle città romagnole, marchigiane e a Bologna ha permesso di ampliare il nostro pubblico, offrendo contenuti sempre più specifici e mirati. Attraverso un lavoro costante di aggiornamento e cura dei dettagli, GiornaleSM è in grado di rispondere alle esigenze di una platea sempre più vasta e diversificata, garantendo al contempo un’informazione indipendente, tempestiva e di qualità.

In prima linea per la verità. Il nostro obiettivo anche per il 2025 è chiaro: continuare a essere in prima linea nella ricerca e nella diffusione della verità basata su documenti, come abbiamo sempre fatto. In un panorama informativo spesso caratterizzato da interessi, manipolazioni e fake news, GiornaleSM si pone come baluardo della correttezza e della verità, opponendosi a ogni tentativo di disinformazione. Crediamo fermamente che la conoscenza e la trasparenza siano strumenti fondamentali per una società libera e consapevole dove i cittadini devono contare davvero.

Uno spazio per tutti. GiornaleSM è un luogo aperto e inclusivo, dove chiunque può esprimere liberamente la propria opinione, contribuendo al dibattito pubblico in modo costruttivo. Riteniamo che ogni voce abbia valore e ci impegniamo a garantire che nessuna idea venga censurata, purché rispettosa dei principi di civiltà e rispetto reciproco.

Il futuro di GiornaleSM. Il 2025 rappresenta una nuova sfida e un’opportunità per rafforzare ulteriormente la nostra posizione nel panorama dell’informazione indipendente. Continueremo a investire nella qualità dei contenuti e nella tecnologia, ampliando la nostra rete e migliorando l’esperienza utente. Con il supporto della nostra straordinaria community, GiornaleSM si conferma come il punto di riferimento per chi cerca un’informazione libera, indipendente e di qualità.

Noi ci siamo, e continueremo a esserci per dare voce a chiunque desideri contribuire al confronto pubblico con serietà e rispetto. GiornaleSM è il luogo dove l’informazione di qualità è al servizio di tutti!

Marco Severini – direttore GiornaleSM