San Marino. Giornata Internazionale delle persone con disabilità: per la CDLS vanno potenziate le “politiche attive”

La Giornata internazionale delle persone con disabilità è stata proclamata dal 1981 dalle Nazioni Unite e si celebra il 3 dicembre di ogni anno con lo scopo di promuoverne i diritti ed il benessere, mirando ad aumentare la consapevolezza verso la comprensione dei problemi connessi alla disabilità e l’impegno per garantire la dignità, i diritti e il benessere di queste persone, lavoratori e cittadini al pari di chiunque altro. Tale ricorrenza ha infatti l’obiettivo di promuovere una più diffusa e approfondita conoscenza sui temi della disabilità, per sostenerne la piena inclusione in ogni ambito della vita e per scongiurare ogni forma di discriminazione. Citando la Convenzione ONU del 2006 in materia, la disabilità è un concetto dinamico e in evoluzione, il risultato dell’interazione tra limitazioni e barriere comportamentali ed ambientali, che ne impediscono la piena ed effettiva partecipazione nella società su base di parità con gli altri: ricordiamo a tal proposito come le persone con disabilità rappresentano il 15 % della popolazione mondiale e in Europa sono 101 milioni. Per la CDLS è fondamentale promuove e favorire, a tutti i livelli, l’integrazione e l’inclusione delle persone con disabilità, mirando ad una società che sia sempre più resiliente per tutti, attraverso l’eliminazione della disparità di genere, il potenziamento dei servizi educativi e sanitari e in definitiva, l’inclusione lavorativa, sociale, economica e politica di ogni cittadino. “La giornata del 3 dicembre deve ricordarci l’importanza di valorizzare ogni individuo e di abbattere le barriere che limitano diritti imprescindibili e fondamentali – afferma il Segretario Generale CDLS Prof.ssa Milena Frulli- ai fini di una effettiva e reale emancipazione ed autodeterminazione in ogni ambito della sfera personale e della vita quotidiana”. L’inclusione lavorativa è un aspetto fondamentale per raggiungere gli obiettivi citati, con l’introduzione di tutti quegli strumenti atti a favorire ed incentivare la partecipazione degli stessi lavoratori a percorsi di formazione finalizzati alla qualificazione e riqualificazione professionale, determinanti di fronte alle sfide poste dalla transizione digitale e dalle nuove forme e tipologie di lavoro che caratterizzano e caratterizzeranno sempre più ogni contesto lavorativo nell’immediato futuro. Per la CDLS è assolutamente indispensabile potenziare e rendere sempre più efficienti tutti quei servizi di “politiche attive” che mirino ad incrementare le opportunità di accesso al mercato del lavoro a beneficio dei soggetti più vulnerabili, unitamente all’elaborazione di strategie che promuovano il ritorno al lavoro delle persone con difficoltà o limitazioni, specialmente in casi di disabilità sopraggiunta e di disoccupazione di lunga durata, al fine di scongiurare ogni fenomeno potenziale di emarginazione sociale in senso più ampio. Inoltre, sarà fondamentale riflettere in merito ai nuovi modelli organizzativi del lavoro, caratterizzati dall’ incremento dell’autonomia lavorativa e dall’allentamento dei vincoli spazio-temporali nel rapporto di lavoro, e che possono costituire un’opportunità da cogliere nel garantire una migliore conciliazione vita-lavoro per le persone con disabilità, incrementando così le loro chance di occupabilità e di mantenimento dello stato di occupazione. infine, sottolinea Il Segretario Generale CDLS- “urge un vero e proprio cambiamento culturale che porti alla promozione di una normativa moderna in tema di inclusione lavorativa, con il supporto, la partecipazione e la condivisione di tutte le parti sociali, che riconosca fattivamente il lavoratore con disabilità come una risorsa dell’impresa, in grado pertanto di apportare un valore aggiunto pari a quello di ogni altro lavoratore se collocato in un ruolo adeguato alle sue abilità residue”.

