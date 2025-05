San Marino. Giornata Internazionale dell’Infermiere: “L’infermiere si prende cura di  te, ovunque tu sia.” San Marino, 12 Maggio 2025 

In occasione della Giornata Internazionale dell’Infermiere, che si celebra il 12 maggio di ogni anno, desideriamo celebrare il ruolo cruciale e cardinale degli infermieri, veri pilastri del sistema sanitario e figure di riferimento imprescindibili per la comunità.

Il tema di quest’anno, “L’infermiere è al tuo fianco ovunque tu sia”, si arricchisce di un significato ancora più profondo : l’infermiere non è più da tempo un semplice esecutore di compiti, ma è il professionista sanitario che accompagna la persona in ogni fase del suo percorso di salute, dalla prevenzione alla cura, dalla riabilitazione al supporto nelle fasi più delicate della vita. Gli infermieri si fanno custodi della salute e dell’anima delle persone e offrono orientamento, supporto e competenze specialistiche in vari contesti:

? Negli ospedali e nelle cliniche dove, oltre a fornire assistenza infermieristica a bassa, media ed alta intensità, costruiscono una relazione di fiducia con il paziente e la sua famiglia, elemento imprescindibile per un percorso di cura efficace e umanizzato e fondamentale per garantire la continuità assistenziale tra ospedale e territorio.

? Nei servizi territoriali diventando un punto di riferimento per chi necessita di assistenza continuativa al proprio domicilio, facilitando

il mantenimento dell’autonomia e offrendo un supporto prezioso a familiari e caregiver.

? Nelle strutture residenziali assistenziali creando un ambiente di cura che va oltre l’aspetto puramente assistenziale, garantendo dignità e benessere agli ospiti nel loro quotidiano.

? Nei servizi di emergenza e urgenza agendo con prontezza e competenza in situazioni critiche

? Negli ambulatori specialistici offrendo non solo competenze specifiche, ma anche ascolto attivo e consigli personalizzati per affrontare al meglio le diverse patologie.

? Nelle scuole, nello sport e nei luoghi di lavoro promuovendo stili di vita sani e consapevoli, diventando educatori alla salute. ? Nella sanità pubblica partecipando attivamente alla costruzione di una comunità più sana attraverso campagne di sensibilizzazione e programmi di prevenzione.

? Nella ricerca e nella formazione contribuendo all’evoluzione delle pratiche assistenziali e preparando le nuove generazioni di professionisti con passione e competenza.

Gli infermieri sono riconosciuti come uno dei pilastri fondamentali del sistema sanitario.

Un sistema sanitario che pone al centro la persona non può prescindere da professionisti infermieristici adeguatamente formati, supportati e valorizzati. Garantire rispetto, condizioni di lavoro ottimali, opportunità di sviluppo e formazione professionale

continuo e un riconoscimento adeguato del loro contributo è un investimento strategico per la salute e il benessere dell’intera comunità.

In questa Giornata Internazionale, auspichiamo una riflessione condivisa sull’importanza di sostenere concretamente la professione infermieristica, affinché l’infermiere possa continuare ad essere un saldo punto di riferimento per ogni cittadino nel suo percorso di salute.

Ordine delle Professioni Infermieristiche di San Marino