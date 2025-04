San Marino. Giornata Mondiale Fair Play – Premi Fair Play 2025

Il Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play (CNSFP) informa che le segnalazioni delle diverse Categorie dei Premi Fair Play 2025 della “ 8^ edizione Giornata Mondiale Fair Play “ devono essere comunicate entro e non oltre il mese di Giugno 2025 alla pagina facebook messenger del CNSFP. L’atteso evento sammarinese giunto alla sua ottava edizione è programmato per il giorno Lunedì 8 settembre 2025 ore 21 presso la Sala Polivalente Auditorium Little Tony di Serravalle, Repubblica di San Marino; al momento risultano 26 Nominations di premiati che riceveranno i prestigiosi riconoscimenti durante la Cerimonia di Premiazione per coloro che si sono particolarmente distinti in comportamenti lineari, corretti, avendo interpretato lo spirito e i valori del Fair Play nello sport e nella vita. Tutti i premiati riceveranno anche il Passaporto Internazionale Fair Play San Marino.

Il CNSFP comunica inoltre che sono aperte le adesioni per l’anno 2025 per i nuovi Soci e Socie che intendono farne parte e chi fosse interessato può contattarci tramite la nostra Pagina ufficiale facebook.

Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play – CNSFP