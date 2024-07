San Marino. Giornate Medioevali 2024: si alza il sipario sull’appuntamento più atteso dell’estate a San Marino

San Marino, 26 luglio 2024 – Le Giornate Medioevali, giunte quest’anno alla 27esima edizione, torneranno ad animare le vie e contrade del centro storico della Repubblica di San Marino il 26, 27 e 28 luglio.

Da venerdì 26 luglio, a partire dalle 16.30 e fino a tarda sera, il cuore di San Marino, patrimonio mondiale dell’UNESCO, si trasformerà in un autentico borgo medioevale, offrendo ai visitatori un’esperienza unica nell’epoca dell’Età di Mezzo.

L’edizione del 2024 rappresenta una vera e propria celebrazione della ricca e importante storia sammarinese torna come ogni anno a rivivere l’atmosfera del Medioevo.

Il percorso nel centro storico di San Marino sarà un vero viaggio indietro nel tempo, alla scoperta di un’epoca storica così affascinante e lontana: durante i tre giorni di evento le contrade, le piazze e i luoghi più identificativi della storia sammarinese saranno animati da spettacoli di giullari, musici e figuranti. I visitatori che raggiungeranno il Titano potranno assistere a dimostrazioni di arti e mestieri e artigiani, all’arte divinatoria di cartomanti e alle esibizioni di gruppi storici provenienti dall’Italia e dall’Europa.

Protagonisti delle performance e padroni di casa saranno i gruppi storici sammarinesi che nei tre giorni incanteranno il pubblico con spettacoli autentici e coinvolgenti all’interno del palcoscenico naturale del centro storico di San Marino.

La Prima Torre Guaita, aperta con ingresso gratuito dalle 16.30 fino alle 23.30 nelle giornate di venerdì e sabato e fino alle 23.00 domenica 28 luglio, sarà animata da quadri di vita medioevale a cura dei gruppi storici I Fanciulli e la Corte di Olnano e Compagnia dell’Istrice, mentre Piazzale Domus Plebis si trasformerà nel quartier generale de La Cerna dei Lunghi Archi e dei Barattieri – Associazione Giochi Storici Sammarinesi.

Cava dei Balestrieri nel pomeriggio ospiterà un vero e proprio campo di tiro per chi vorrà cimentarsi nell’arte del tiro con la “Manesca” (balestra piccola) insieme alla Federazione Sammarinese Balestrieri, mentre di sera diverrà l’incantevole cornice di spettacoli e performance capaci di trasferire al pubblico l’atmosfera evocativa del Medioevo:

-venerdì 26 luglio si avvicenderanno le esibizioni del Corteo del Carnevale Storico, dei trampolieri del Teatro Vagante e l’avvincente musica del gruppo storico Fanfarenzug Otteinrich, provenienti dalla città tedesca di Neuburg an der Donau.

-sabato 27 luglio sarà la volta de “Le Barnos”, degli Sbandieratori di San Sepolcro e de La Cerna dei Lunghi Archi. Chiuderà la serata la performance del gruppo storico Fanfarenzug Otteinrich.

-domenica 28 luglio tornerà la Disfida del Tricorniolo, la tradizionale competizione di tiro con la balestra tra le città di Lucca, Massa Marittima, Pisa (Porta San Marco), Volterra e la Repubblica di San Marino.

Durante le tre giornate di evento sarà possibile esplorare San Marino in un modo completamente nuovo e coinvolgente grazie alle visite guidate in costume medioevale proposte alle 11.00 e alle 14.30.

Le Giornate Medievali sono anche l’occasione per visitare il Museo del Balestriere. Attraverso l’esposizione di cimeli, ricordi, premi e costumi i visitatori potranno conoscere l’affascinante storia della Federazione Balestrieri Sammarinesi. Il museo si trova in Contrada Omerelli 51 e sarà aperto al pubblico tutti i giorni dell’evento dalle 11.00 alle 11.30 e dalle 12.00 alle 12.30 e sabato 27 luglio anche dalle 16.30 alle 18.45 e dalle 20.00 alle 22.30.

L’invito è a lasciarsi avvolgere dalla storia e vivere una San Marino ricca di suggestioni, dove la rievocazione del passato incontra il divertimento, diventando Dama o Cavaliere per un giorno!

L’evento è organizzato da MAD S.r.l con la Direzione Artistica di Giuseppe Del Barna, in collaborazione con l’agenzia Uebba per la grafica e comunicazione ed è patrocinato dalla Segreteria di Stato per il Turismo con il supporto dell’Ufficio del Turismo della Repubblica di San Marino.

L’ingresso all’evento è gratuito.

Informazioni dettagliate disponibili su www.giornatemedioevali.com o presso i tre Info Point ubicati a Porta San Francesco, Porta della Fratta e nella zona dell’arrivo della funivia a Città di San Marino (accanto al busto di Bartolomeo Borghesi).

Ufficio Turismo San Marino

[email protected] – www.visitsanmarino.com