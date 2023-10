San Marino. Giorno delle Istanze d’Arengo. Si chiede anche un etilometro all’ingresso della Sala del Consiglio ed un controllo tossicologico per i consiglieri

Responsabilità da parte dei politici, salute della donna, diritti: tutte questioni al centro della giornata di presentazione delle Istanze d’Arengo ai Capitani Reggenti, Filippo Tamagnini e Gaetano Troina. Un momento atteso per la vita democratica del Paese in programma la domenica successiva alla cerimonia d’investitura dei capi di Stato.

Tra le istanze dei cittadini spicca quella che chiede di introdurre, per i consiglieri, un etilometro all’ingresso della sala del Consiglio, per inviare un messaggio di esempio a tutta la cittadinanza. In un’altra istanza la richiesta di un controllo tossicologico annuale sempre ai consiglieri. Capitolo salute: i cittadini vorrebbero fosse introdotta la possibilità di anestesia epidurale durante il parto. Spazio anche alla “culla per la vita” per consentire, alle donne che non intendono crescere il proprio bambino, di affidarlo in anonimato al sistema sanitario per l’adozione.

Attenzione alla salute in generale, con l’istanza che punta ad avere un psicologo di base negli ambulatori e quella che propone l’introduzione della profilassi gratuita pre-esposizione contro l’Hiv (la cosiddetta “PrEP”). Con sullo sfondo l’acceso dibattito sull’ex tiro a volo a Murata, i cittadini chiedono di ristrutturare l’area per renderla disponibile al pubblico. E sul fronte banche l’istanza per una normativa sui rimborsi ai correntisti coinvolti nelle crisi degli istituti. Focus sulla sicurezza stradale: tra le istanze, quella per introdurre un autovelox in via del Passetto a Fiorentino.

In tema di diritti, un gruppo di cittadini esorta a eliminare la rinuncia alla cittadinanzad’origine come requisito per ottenere quella sammarinese per naturalizzazione. Diverse anche le istanze sul lavoro, tra le quali la possibilità di supporto dei familiari in pensione nelle imprese individuali e la lotta alle attività abusive nelle abitazioni. Non poteva mancare la tecnologia, con la richiesta di regole per l’intelligenza artificiale. Un’istanza chiede poi di vietare manifestazioni con moto e auto nei pressi del rifugio per animali dell’Apas. Tra i cittadini c’è chi vorrebbe il ripristino del campo da basket al Parco Ausa e chi chiede una pista di pattinaggio artistico e freestyle. Al centro anche il ricordo, con la domanda di intitolare una via a Gian Franco Terenzi. San Marino Rtv