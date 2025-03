San Marino. Giovane operaio precipita da una tettoia, trasportato al Bufalini di Cesena

Ieri nella zona industriale di Gualdicciolo, un giovane artigiano italiano è precipitato da un’altezza di circa 6/7 metri finendo sull’asfalto sottostante. L’uomo si trovava su una tettoia sopra l’area di carico e scarico dell’azienda, intento a montare una tubatura per il sistema di raffreddamento, quando una lastra di copertura si è rotta facendolo cadere a terra. È stato immediatamente soccorso dal personale del 118 e trasportato al Pronto Soccorso di Borgo Maggiore, per poi essere trasferito all’ospedale di Cesena. Attualmente la prognosi per il giovane è di 30 giorni.