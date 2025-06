San Marino, giovani innovatori plasmano il futuro: concluso “Solve for Tomorrow”

La Repubblica di San Marino si è trasformata in un laboratorio di idee grazie ai giovani talenti delle scuole secondarie di secondo grado, protagonisti dell’edizione 2024-2025 di “Solve for Tomorrow”. Il programma, promosso da Samsung Electronics, ha acceso la creatività degli studenti, spingendoli a immaginare un futuro sostenibile e tecnologicamente avanzato per il loro Paese. L’evento finale, tenutosi nell’Aula Magna della Facoltà di Industrial Design dell’Università di San Marino, ha celebrato progetti innovativi che coniugano tecnologia, sostenibilità e valorizzazione del territorio.

Un Percorso per Formare i Cittadini del Domani

“Solve for Tomorrow” ha coinvolto gli studenti sammarinesi in un viaggio formativo incentrato su competenze digitali, intelligenza artificiale, design thinking e sostenibilità. L’obiettivo era chiaro: fornire ai giovani gli strumenti per affrontare le sfide del presente e diventare motori di cambiamento. Attraverso workshop e attività di gruppo, i ragazzi hanno sviluppato progetti che rispondono alle esigenze della Repubblica, proponendo soluzioni pratiche per un futuro più verde e connesso.

Idee Brillanti per una San Marino del Futuro

Durante la cerimonia finale, i team hanno presentato proposte che hanno stupito per originalità e visione. Tre progetti si sono distinti, conquistando i riconoscimenti principali. Al primo posto, il team composto da Alan Biagi, Davide Bucci, Gioele Ceccoli, Thomas Manzi, Nicola Selva e Leonardo Zoffoli ha ideato “La Scalata”, un’iniziativa che promuove l’arrampicata sportiva per valorizzare le falesie sammarinesi e attrarre un turismo attivo e rispettoso dell’ambiente Unesco. Al secondo posto, “Game Zone”, proposto da Francesco Barulli, Christian Chiaruzzi, Francesco Fabiani, Benicio Obrejon e Mattia Zavoli, immagina uno spazio high-tech dedicato a gamer e content creator, con postazioni avanzate e personale specializzato. Terzo classificato, “San Marino Express”, ideato da Tobia Progressi, Federico Antonio Cozzolino, Alexandre Foutreyn ed Elia Mazza, punta sulla mobilità sostenibile con un treno sopraelevato per collegare San Marino a Rimini, riducendo l’impatto ambientale.

Un Impegno Condiviso per la Formazione

La cerimonia ha visto la partecipazione di figure chiave del panorama educativo sammarinese, tra cui i professori Giacomo Esposito e Matteo Puerini, dirigenti della Scuola Superiore della Repubblica di San Marino. Entrambi hanno enfatizzato il valore della collaborazione tra scuole, istituzioni e aziende private come Samsung per guidare i giovani verso un futuro consapevole e innovativo. I vincitori sono stati premiati con gadget tecnologici offerti da Samsung, un riconoscimento al loro impegno e alla qualità delle loro proposte.

Samsung: Investire nei Giovani per un Futuro Migliore

Anastasia Buda, responsabile ESG di Samsung Electronics Italia, ha ribadito l’importanza di iniziative come “Solve for Tomorrow” per stimolare la creatività e le competenze digitali dei giovani. L’azienda, impegnata da anni in progetti di formazione in linea con l’obiettivo 4 degli SDG delle Nazioni Unite (Istruzione di qualità), vede nella formazione una leva per costruire comunità più inclusive e innovative. Programmi come “Solve for Tomorrow” e “Innovation Campus” dimostrano l’impegno di Samsung nel preparare le nuove generazioni a un futuro guidato dalla tecnologia.

Un Passo Verso una San Marino Innovativa