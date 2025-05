San Marino. Giovani talenti in scena al Teatro Titano: gli allievi solisti in concerto con l’orchestra dell’Istituto Musicale Sammarinese

Un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica classica e per chi desidera sostenere i giovani talenti locali: domenica 25 maggio alle ore 18:30, il Teatro Titano di San Marino Città ospiterà il “Concerto degli Allievi Solisti con l’Orchestra”, un evento che rientra nella rassegna “Festa della Musica”, promossa dall’Istituto Musicale Sammarinese.

Sul palco, sotto la direzione del Maestro Massimiliano Messieri, si esibirà l’Orchestra dell’Istituto, affiancata da due giovani solisti: Mattia Maroncelli al flauto e Matteo Zonzini al clarinetto. Due interpreti di talento che avranno l’occasione di confrontarsi con pagine importanti del repertorio sinfonico e concertistico, accompagnati da una formazione orchestrale che rappresenta uno dei fiori all’occhiello dell’educazione musicale sammarinese.

Il programma della serata offrirà al pubblico tre composizioni di grande fascino e spessore. Si inizierà con il Concerto in Sol Maggiore KV 313 per flauto e orchestra di Wolfgang Amadeus Mozart, brano che coniuga eleganza, brillantezza e profondità espressiva. Seguirà la Sinfonia in Re Maggiore “La Veneziana” di Antonio Salieri, compositore spesso oscurato dalla leggenda ma di straordinaria raffinatezza stilistica. A chiudere il concerto, il Concerto in Sib Maggiore per clarinetto e orchestra d’archi di Gaetano Donizetti, esempio emblematico del lirismo e della vitalità melodica dell’Ottocento italiano.

L’iniziativa, che gode del patrocinio della Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura e della Giunta di Castello di San Marino Città, non è solo un’occasione musicale di rilievo, ma anche un momento di valorizzazione concreta del percorso formativo dei giovani musicisti sammarinesi. L’Istituto Musicale, attraverso eventi come questo, rafforza il proprio ruolo di promotore culturale e punto di riferimento per l’educazione artistica sul territorio.

L’ingresso al concerto è libero e aperto a tutti. Un invito rivolto a tutta la cittadinanza per condividere un momento di bellezza, talento e impegno, in cui la musica diventa linguaggio comune e strumento di crescita collettiva.