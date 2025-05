San Marino. Giovanili: tutte in campo le venti squadre giovanili dell’Academy

SETTORE FEMMINILE

La Primavera torna in campo dopo la scorpacciata di reti dello scorso turno, che ha portato in dote i primi tre punti della stagione. Le Biancazzurrine torneranno in campo sabato a Domagnano contro il Bologna – attuale seconda forza del campionato, con una partita in meno e quattro punti di ritardo rispetto al Cesena capolista. La sfida è programmata alle ore 15:00. Giocano d’anticipo anche Under 15 ed Under 12. Le Giovanissime saliranno ad Imola nel tardo pomeriggio di sabato, per incrociare le pari età dell’Imolese alle 18:00. Le Esordienti, invece, sfideranno il Cailungo Azzurro nel quarto impegno in calendario nel Girone Azzurro di Campionato Sammarinese U12, sempre sabato (Falciano, ore 15:00). Protagonista dell’unica gara domenicale è l’Under 17: le Allieve saranno di scena nel reggiano alle 10:30, per sfidare a domicilio il Fabbrico.

SETTORE GIOVANILE

Attività nazionale

Dopo aver osservato il turno di riposo, contemporaneo agli impegni della Nazionale U19 nelle Qualificazioni agli Europei di categoria, torna in campo la Primavera 4. I ragazzi di Cancelli sono attesi dalla seconda trasferta consecutiva dopo il pareggio a reti inviolate di Novara che ha portato in dote il primo punto in classifica. I Biancazzurrini renderanno visita al Giana Erminio sabato, con calcio d’inizio alle ore 15:00 presso il centro sportivo “Romeo Bertini” di Gessate. Doppia sfida domenicale con i pari età della Virtus Verona, invece, per Under 15 ed Under 17. I Giovanissimi di Vanni anticipano alle 11:00, mentre gli Allievi di Di Maio sfideranno i rossoblù a partire dalle 15:00 di domenica – sempre allo stadio “Ezio Conti” di Dogana. Completa il programma dell’attività nazionale la trasferta dell’Under 16: i ragazzi di Bonesso sono interessati dalla trasferta più breve dell’anno per sfidare il Rimini presso il centro sportivo “Stella”, alle 15:00 di domenica.

Attività regionale, interprovinciale e provinciale

L’Under 18 Regionale di Matteo Magnani aprirà il programma del fine settimana ospitando la Sammaurese a Dogana, a partire dalle ore 15:00 di sabato. Lo stesso giorno saranno in campo anche le due formazioni Under 14 iscritte ai campionati provinciali: quelli di Piselli scenderanno a Misano, per incrociare i padroni di casa alle 17:00. La squadra di Valentini, di contro, sarà impegnata appena mezz’ora più tardi sul campo della Stella. Sempre alle 17:30 è calendarizzato l’impegno dell’Under 15 Provinciale in casa del Tropical Coriano (la partita si giocherà al centro sportivo “Calbi” di Cattolica). Sarà a quell’ora già terminato il confronto tra San Marino Academy e Accademia Marignanese, valevole per il Campionato Under 13 Provinciale (Montegiardino, ore 15:30).

Tutte programmate per domenica le restanti gare. A partire dagli Esordienti Provinciali A, che ospiterà la Polisportiva Garden a Montegiardino a partire dalle ore 10:30. I coetanei impegnati nel campionato Under 13 PRO dovranno invece attendere le ore 11:00 per sfidare i pari età del Modena a Fiorentino. Incrocio tra Biancazzurrini e Canarini che sarà replicato anche tra Under 14 PRO, in campo a Montecchio in contemporanea. Scende nel riminese, invece, l’Under 16 Interprovinciale: la squadra di Frino è attesa dal confronto con la Stella (ore 10:30). Nel pomeriggio toccherà infine agli Allievi Provinciali, che riceveranno la visita del Real San Clemente a Domagnano, con fischio d’inizio alle ore 10:30. I ragazzi di Venerucci torneranno in campo giovedì 24 ottobre per affrontare il Verucchio a domicilio.

SETTORE FUTSAL

Rimandato il debutto stagionale dell’Under 15 di futsal. La sfida originariamente prevista per questo pomeriggio ad Acquaviva con la Dozzese è stata infatti annullata: i Biancazzurrini esordiranno ufficialmente lunedì 21 ottobre sul campo dell’Osteria Grande – nel bolognese. Confermatissimo, invece, l’impegno dell’Under 19 Nazionale. Dopo l’immeritata sconfitta casalinga col Modena Cavezzo, i ragazzi di Matteo Selva saranno impegnati al Mini Palazzetto di Cesena – per sfidare il Futsal Cesena, reduce dal successo per 4-1 in casa del X Martiri. Il calcio d’inizio è programmato alle ore 11:00 di domenica.

Ufficio Stampa