San Marino. Giovanili: Under 16 in semifinale al “Carlo Brigo”

Giovanili: Under 16 in semifinale al “Carlo Brigo”

SETTORE FEMMINILE

Tornerà in campo mercoledì la Primavera Femminile, impegnata in un triangolare post-season dopo l’eccellente cammino in campionato culminato con la salvezza nel più importante torneo Under 19 d’Italia. Le ragazze di Iencinella parteciperanno alla “Festa dello Sport” di San Zaccaria, dove affronteranno in gare da 40 minuti il Romagna Women (18:50) ed il Riccione (19:40). Le Under 13 incroceranno invece domani l’Alta Valconca “B”: l’impegno valevole per la tredicesima giornata del Torneo Esordienti Misti si disputerà a Faetano a partire dalle 15:30.

SETTORE MASCHILE

Attività nazionale

Vigilia della seconda partita del girone al Memorial “Carlo di Fabio” per la Primavera di Cancelli, domani in campo contro il Meldola a Forlì (ore 19:00, antistadio). Già stasera è fissato invece l’esordio per i Giovanissimi al Trofeo Sarti, il cui calendario è stato comprensibilmente rivisto in seguito alle problematiche legate al maltempo in Emilia-Romagna, settimana scorsa. Il debutto metterà a confronto San Marino Academy e Bakia (ore 19:00, San Vittore). Giovedì sarà invece la volta del Pianta (20:00, Martorano), mentre sabato i Biancazzurrini completeranno il Girone C affrontando il Virtus Faenza (21:00, Martorano).

Domenica vincente a Morciano per l’Under 16 di Magnani, che contro l’Accademia Riminicalcio ha vinto largamente. La tripletta di Gostoli ed il poker di Protti hanno fissato il punteggio finale di 7-1 con cui i ragazzi di Magnani hanno guadagnato l’accesso alla semifinale di mercoledì sera al Torneo “Carlo Brigo” di Morciano.

Attività regionale e provinciale

Sempre a Morciano, nel Torneo “Allegrini” riservato agli Esordienti, i ragazzi dell’Academy si sono fermati ai quarti di finale, battuti nettamente dai padroni di casa (5-0). Impegnate invece in Coppa Primavera le squadre di Zanotti e Valentini: entrambe contro lo Junior Coriano, gli Allievi hanno calato un pokerissimo (5-2) grazie a Salucci (doppietta), Pasolini, Casali e Bruno. Il tutto, pur lasciando sul campo due rigori con Baldani e Nicolini. Esito opposto per gli Under 14 B, superati 6-2 a Fiorentino. Per i Biancazzurrini, a segno Gasperoni per il momentaneo vantaggio e Balducci. È stato questo il quarto impegno in pochi giorni per i ragazzi di Valentini, che hanno chiuso al terzo posto il torneo “Nicholas Del Bianco – Simone Sanchioni”. Tre pareggi nel girone, con altrettante sconfitte dal dischetto: rigori che hanno premiato poi la San Marino Academy contro l’Alta Valconca.

Addirittura sette le partite disputate dagli Under 13 Pro, iscritti all’11° Torneo Internazionale “Città di Rimini”. Ottima la prestazione nel girone, con una larga vittoria sull’Atletico SPM (7-1) ed un pareggio contro l’Empoli (2-2). Nonostante la differenza reti a favore nei confronti dei toscani, un’indisponibilità di un giocatore dell’Academy ha attivato il criterio “Fair Play” nel determinare il passaggio alla successiva fase tra prime classificate per l’Empoli. Torneo che ha comunque visto l’Under 13 spingersi fino al terzo posto nel cosiddetto “Girone Argento”, dopo aver battuto Varesina (1-0) e Virtus Junior Stabia (2-0) ed aver impattato con l’Urbetevere (1-1). Sconfitti di misura dalla Roma in semifinale (1-2), i ragazzi di Mastini si sono presi il gradino più basso del podio superando la Varesina in uno scoppiettante incontro, terminato 4-3 in favore della San Marino Academy. Augusto Ceccoli e Mazza hanno segnato rispettivamente 5 e 4 gol nel torneo, mentre Della Balda e Nicolini hanno timbrato tre volte a testa il cartellino. Gioie personali anche per Piergiacomi, Mattia Ceccoli ed Angelini.

Nulla da fare, infine, per gli Esordienti Misti al 2° torneo “Valle del Marecchia” di Corpolò. Sconfitti di misura dalla Serravalle Academy al debutto (0-1), più ampiamente dai padroni di casa nel secondo impegno (0-3).

