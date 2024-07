San Marino. L’ing. Giovanni Gemmani acquisisce Alluminio Sammarinese S.P.A.

Repubblica di San Marino, 26 luglio 2024 – L’ing. Giovanni Gemmani, imprenditore e manager già attivo in contesti industriali di primo piano a livello sia italiano che internazionale, comunica che è stato concluso il contratto di acquisizione dell’intero ramo d’azienda di Alluminio Sammarinese S.P.A., impresa nata nel 1981 e attiva nei processi di trasformazione ad alta qualità di alluminio e relative lavorazioni meccaniche, garantendone la piena continuità aziendale nell’ottica di un ulteriore rafforzamento e rilancio.

Il closing dell’operazione, che è già stata autorizzata da parte degli organi giurisdizionali competenti, verrà perfezionato entro il 7 agosto.

L’ing. Giovanni Gemmani, in attesa di fornire ulteriori dettagli in merito all’operazione, desidera ringraziare sentitamente tutti gli stakeholder, a partire dalle Istituzioni del Governo sammarinese fino a tutti i dipendenti, per la fattiva e attiva collaborazione ai fini del successo di un’iniziativa di primaria importanza per il contesto sociale, economico e imprenditoriale della Repubblica di San Marino.

L’operazione è stata conclusa con l’assistenza dello Studio del dott. Pier Maria Albini per la parte finanziaria e dello Studio Legale Cocco & Gigante per la parte legale e contrattuale.

DICHIARAZIONI

Ing. Giovanni Gemmani: “Sono soddisfatto di essere riuscito a preservare un patrimonio lavorativo di livello eccellente che auspico possa da subito essere il motore della ripresa di questa azienda che si è sempre negli anni caratterizzata per la qualità ed affidabilità dei propri prodotti.

Ritengo di avere, assieme a tutto il mio staff, l’esperienza necessaria per riuscire a rilanciare e valorizzare le qualità di questa azienda e sono davvero grato di avere trovato la piena collaborazione dei Soggetti Istituzionali coinvolti, segno che questo territorio è davvero propenso ad accogliere imprenditori italiani che come me auspico vengano ad investire in un contesto meritevole come quello della Repubblica di San Marino”

Avv. Patrizia Gigante (legale che ha condotto l’operazione di acquisizione): “è stata un’operazione piuttosto complicata per dimensioni e tempi, ma che siamo soddisfatti di avere concluso nel migliore dei modi per consentire a tantissimi lavoratori di ritrovare certezze. Nei prossimi giorni perfezioneremo le attività del closing e siamo certi che l’ing. Giovanni Gemmani saprà trasformare anche questa operazione imprenditoriale in uno straordinario successo, caratterizzata in modo particolare per l’etica della condotta tenuta e dei fini perseguiti che hanno tracciato il percorso di questa acquisizione fin dal suo incipit”

Dott. Pier Maria Albini (amm. delegato di ALUNOVA Sammarinese): “L’ennesima stimolante sfida imprenditoriale dell ing. Giovanni Gemmani che siamo certi di riuscire a cogliere nel migliore dei modi per rivalorizzare una azienda importante e futuribile, ricca di elevate professionalità e maestranze”