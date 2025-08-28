San Marino. Giro del Monte 2025, gli organizzatori: “Iscrivete il vostro team alla Corporate Run e alla Staffetta”

Sabato 6 settembre torna il Giro del Monte, la storica corsa attorno al Monte Titano che unisce sport, divertimento e spirito di squadra. Oltre alla podistica competitiva e alla camminata aperta a tutti, anche quest’anno sono confermate le formule dedicate ai gruppi: Corporate Run e Staffetta.
Le aziende, i colleghi e gli amici possono partecipare insieme formando un team:
-
Corporate Run: minimo 5 componenti, quota €10 a persona con t-shirt ufficiale, chip cronometraggio, ristori e coperture assicurative.
-
Staffetta: squadre da 3 persone, quota €5 a persona con gli stessi servizi inclusi.
La classifica Corporate terrà conto dei piazzamenti dei primi 5 arrivati di ogni team, con premiazione dei migliori tre gruppi alle ore 19:00 sul podio in Piazzale Lo Stradone.
Le iscrizioni vanno effettuate entro le 23:00 di giovedì 4 settembre esclusivamente online su www.tfsanmarino.com/iscrizioni
