San Marino. Giudiziaria. Appello Marino Giuccioli, reato estinto per prescrizione

Il Giudice d’Appello Renato Bricchetti si è pronunciato il 23 gennaio 2025, oggi letta dal Commissario Vico Valentini il dispositivo, nel procedimento penale n. 278/2020 a carico di Giuccioli Marino.

La sentenza, emessa in parziale riforma di quella di primo grado pronunciata dal Commissario della Legge Morsiani il 20 febbraio 2023 e depositata con motivazioni il 5 aprile 2024, ha dichiarato il reato estinto per prescrizione.

Il fatto è stato qualificato come violazione dell’articolo 389, terzo comma, del codice penale. La pronuncia d’appello conferma le statuizioni civili della sentenza di primo grado e condanna l’imputato al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, che saranno liquidate separatamente in sede civile.

La vicenda aveva avuto origine da un controllo fiscale dell’Ufficio Tributario di San Marino, che, con il supporto del CLO (Central Liaison Office) e delle autorità slovene, aveva portato alla luce operazioni di fatturazione riconducibili a una società slovena interamente di proprietà dell’imputato. In primo grado, Giuccioli Marino era stato condannato per false dichiarazioni a pubblico ufficiale a 9 mesi di prigionia con pena sospesa, una multa di 1.500 euro e l’interdizione per un anno e sei mesi.