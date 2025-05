San Marino. Giudiziaria. Si conclude oggi il Caso Racket Badanti con le ultime arringhe. Attesa per la sentenza finale

Oggi si dovrebbe dedinire il Caso Racket Badanti, uno dei procedimenti giudiziari più seguiti degli ultimi anni nella Repubblica di San Marino.

Dopo un lungo iter processuale, che ha visto coinvolti più imputati e un’ampia raccolta di testimonianze, soprattutto in fase inquirente e meno in dibattimento, il Commissario della Legge avv. Santoni, dopo aver sentito le ultime arringa, oggi probabilmente emetterà la sentenza penale di primo grado.

Dopo mesi di udienze e approfondimenti, il Commissario della legge avv. Santoni è chiamato oggi a pronunciarsi sulle responsabilità degli imputati, chiudendo una vicenda che ha avuto un forte impatto mediatico e istituzionale. L’attesa per la sentenza è altissima, sia per le ripercussioni legali che per le possibili conseguenze sul settore dell’assistenza delle badanti nella Repubblica.

GiornaleSM è presente nel tribunale di San Marino e seguirà da vicino gli sviluppi della giornata e aggiornerà i lettori con gli esiti della sentenza non appena disponibili.

