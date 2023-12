San Marino. Giunta di Castello di Serravalle: cena solidale e gratuita di Natale; 25 dicembre ore 19.00, Spazio ex Ristorante “Tiro a Volo” (LA CIARULLA)

La cena solidale e gratuita di Natale si terrà il 25 dicembre alle 19:00 presso lo Spazio ex Ristorante “Tiro a Volo” in via dei Giacinti 29, località La Ciarulla – Serravalle, nella Repubblica di San Marino. L’evento è organizzato da un gruppo di amici con il supporto delle Giunte di Castello.

La serata sarà aperta a chiunque desideri trascorrere il Natale in compagnia, anche per coloro che sono soli. Ci sarà un ambiente famigliare e accogliente, dove si avrà la possibilità di fare nuove amicizie e condividere momenti di allegria. Sarà servito del buon cibo e ci saranno giochi per grandi e piccini.

Per coloro che ne avessero necessità, sarà disponibile un servizio di trasporto all’interno del territorio sammarinese.

È necessario confermare la propria partecipazione entro mercoledì 20 dicembre. Per ottenere ulteriori informazioni, è possibile contattare Tommaso al numero 333.1910127.

Siete tutti invitati a partecipare numerosi!

Giunta di Castello di Serravalle