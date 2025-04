San Marino. Giunta di Città: ”Nuovi parcheggi riservati al Centro Sanitario di Città”

La Giunta di Castello della Città di San Marino è lieta di annunciare che, grazie alla costante collaborazione con la Segreteria di Stato per il Territorio, l’A.A.S.L.P. e grazie all’impegno determinato della Giunta stessa, è stato possibile assegnare cinque nuovi parcheggi riservati agli assistiti del Centro Sanitario di Città, situato presso il Palazzo SUMS.

Questa importante novità nasce dall’ascolto delle numerose segnalazioni ricevute dai cittadini e dai pazienti seguiti dal Centro Sanitario, i quali spesso incontravano difficoltà nel trovare un parcheggio nelle immediate vicinanze della struttura. Garantire un accesso più agevole ai servizi sanitari, soprattutto alle persone più anziane, fragili o con difficoltà motorie, era una priorità assoluta per la Giunta di Castello, che si è fatta portavoce di questa esigenza con determinazione e costanza.

Dopo un attento confronto con le autorità competenti e una fase di valutazione tecnica, si è finalmente giunti a una soluzione concreta che permetterà agli utenti del Centro Sanitario di usufruire di questi spazi dedicati, migliorando significativamente la loro esperienza e riducendo i disagi legati alla sosta.

Questo risultato rappresenta un passo avanti fondamentale per la qualità della vita dei nostri concittadini, in particolare per coloro che necessitano di cure e assistenza medica regolare. È la dimostrazione che, attraverso la collaborazione istituzionale e la volontà di rispondere alle esigenze della popolazione, si possono ottenere cambiamenti concreti e positivi.

La Giunta di Castello desidera ringraziare la Segreteria di Stato per il Territorio e l’A.A.S.L.P. per l’attenzione e la disponibilità dimostrate nel lavorare a questa soluzione, sottolineando che l’impegno a favore del benessere della cittadinanza continuerà con la stessa dedizione.

Invitiamo tutti i cittadini a rispettare la destinazione di questi nuovi parcheggi, affinché possano realmente servire chi ne ha più bisogno.

Giunta di Castello della Città di San Marino