San Marino. Giuochi dei Piccoli Stati d’Europa: le prime gare del mattino dopo le emozioni della Cerimonia d’Apertura

GARE DEL MATTINO – Il ciclismo ha riservato la cronometro femminile e maschile. Da Ordino sono partite Valentina Venerucci e Camilla Stacchini. Venerucci ha concluso con un ottimo 6° tempo (22:41.99) e la Stacchini (classe 2008, la più giovane in gara) ha terminato in 13ª posizione (24:57.45) nella gara in cui ha trionfato la lussemburghese Marie Schreiber su un percorso di 13 chilometri. Al 6° posto nella crono maschile Alexsander Konychev (20:46.81) sui 15 chilometri e 21ª ventunesima posizione per Andrea Chiarucci (22:40.67) con vincitore Andreas Miltiadis, cipriota. Brutta disavventura per il giovane ciclista Davide Conti che in allenamento ha subito una caduta ed è stato assistito dallo staff della delegazione olimpica.

NUOTO– Nel nuoto è iniziata bene l’avventura biancazzurra. Nelle batterie del mattino tutti gli atleti scesi in vasca hanno centrato l’accesso alla finale. Nei 100 metri stile femminili, con il tempo di 59.16, Ilaria Ceccaroni ha conquistato il pass con il 5° tempo. Anche Matteo Oppioli, con il 3° di qualifica (51.96), si è garantito l’accesso alla gara del pomeriggio. Nei 200 farfalla Alessandro Rebosio ha fermato il cronometro a 2:09.31 che ha valso il 5° tempo delle qualifiche, mentre Elisa Celli, con il tempo di 33.03, ha chiuso al 4° posto, accedendo alla finale di venerdì. Dalle 17 di oggi si apre il programma delle finali, che vedranno impegnato anche Loris Bianchi negli 800 stile libero e la staffetta 4X100 stile libero.

TENNISTAVOLO – Nel tennistavolo hanno conquistato entrambi la semifinale, ipotecando una medaglia, i doppi di femminile e maschile. Percorso netto per entrambe le formazioni. La coppia formata da Chiara Morri e Yan Chi Mei ha esordito con un successo per 3-0 contro Montenegro, ha poi centrato una vittoria più sudata contro Monaco (3-2) e ha concluso il suo girone con un successo per 3-0 sul Lussemburgo, chiudendo al 1° posto. La coppia maschile composta da Federico Giardi e Lorenzo Ragni ha superato il Montenegro per 3-1 e con lo stesso risultato si è imposta sulla forte coppia lussemburghese e sull’Islanda, chiudendo al 1° posto

TENNIS – Per il tennis, al Princiesport è andato in scena il primo turno del tabellone singolare femminile: Silvia Alletti è stata battuta in due set (6-1, 7-6) dalla cipriota Andrea Georgiou Papakyriakou. Talita Giardi sarà opposta a Nina Andronicou, anche lei di Cipro.

PALLAVOLO – Nella pallavolo maschile, bella vittoria per 3-1 nel primo incontro contro l’Islanda: sotto di un set (25-20), i ragazzi guidati dal commissario tecnico Roberto Pascucci hanno ribaltato nei successivi tre set (16-25, 21-25, 22-25). Sugli scudi Samuel Francio (20 punti) e Yan Kiva (14). Prossima partita domani (28 maggio) contro Lussemburgo.

JUDO – Si è fermato agli ottavi di finale il judoka Ciro Bogari Massina. Nel primo incontro della categoria -81 kg, il biancazzurro ha disputato un match alla pari contro Gabriel Meier, del Liechtenstein, ma a un solo secondo dal golden score ha subito un’immobilizzazione da parte dell’avversario ed è finito ko per ippon. Le speranze di accedere al ripescaggio si sono interrotte quando Meier è stato a sua volta battuto ai quarti dal lussemburghese Bayana.

KARATE – Nel karate l’impegno di Rebecca Gaidella nel kumitè -55kg. La sammarinese ha disputato quattro incontri, pareggiandone due e perdendo gli altri due, per concludere la sua prima esperienza ai Giochi.

