San Marino. ”Giustizia Sociale” … di Emilio Della Balda

Sono sempre stato convinto che per realizzare la giustizia sociale è necessario tassare i redditi alti con la progressività dell’imposta e lottare contro l’elusione e l’evasione fiscale. E’ però ugualmente importante distribuire equamente la ricchezza, gestire in modo sano e onesto la cosa pubblica, erogare servizi di alta qualità, garantire a tutti il godimento dei beni comuni.

Su questi presupposti mi sono impegnato, negli Anni Ottanta, per la riforma del bilancio, per la riforma tributaria, per le aziende pubbliche, per le riforme sociali, per la sana amministrazione, per l’edilizia sociale, per la difesa dei risparmiatori, per l’adesione all’Unione Europea, per la neutralità attiva e la cooperazione internazionale.

Emilio Della Balda