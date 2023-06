San Marino. Gli Ambasciatori del Cammino di Santo Marino Ugolini e Paesini incontrano l’Arcivescovo ed il Sindaco di Santiago di Compostela

Giovanni Francesco Ugolini accompagnato da Andrea Paesini (Ambasciatori del cammino), oggi alle 10,45 hanno portato a termine il loro quinto cammino per Santiago, il (Cammino Inglese). Dopo aver espletato le pratiche burocratiche per il ritiro della Compostela, hanno incontrato l’Arcivescovo ed il Sindaco di Santiago di Compostela dando loro il Testimonium e le credenziali del Cammino del Santo Marino, da parte del Segretario al Turismo Federico Pedini Amati ed approfittando così di questa occasione per fare conoscere e promuovere il Cammino del Santo Marino.