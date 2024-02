San Marino. Gli atleti Olimpus due titoli Italiani in 15 giorni

Un inizio 2024 spettacolare per i gli atleti Olimpus, Sabato 2 febbraio Alessandra Gasparelli ha vinto il titolo di Campionessa Italiana Promessa nei 60m con il tempo di 7.37, domenica 11 Valerio Tagliaferri ha vinto il titolo di Campione Italiano Allievi nei 400m con il tempo di 48.66. Un risultato di alto livello per i due portacolori Olimpus, tanta la soddisfazione di questo storico risultato, un ringraziamento al Tecnico Dan Mitirica che ha preparato gli atleti per ottenere il titolo Tricolore.