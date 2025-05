San Marino. Gli Avvocati Tania Ercolani e Francesco Mancini esprimono grande soddisfazione per l’assoluzione della propria assistita dott.ssa Loretta Casadei, imputata nel procedimento penale noto come “caso badanti”.

Riceviamo e pubblichiamo.

Gli Avvocati Tania Ercolani e Francesco Mancini esprimono grande soddisfazione per l’assoluzione della propria assistita dott.ssa Loretta Casadei, imputata nel procedimento penale noto come “caso badanti”.

Su ferma volontà della Dott.ssa Casadei e grazie ad una lettura costituzionalmente orientata del Giudice del dibattimento Avv. Francesco Santoni, che ha accolto le istanze della difesa, è stata introdotta per la prima volta nel processo penale sammarinese la possibilità di rinunciare alla prescrizione, ora diventato diritto nella disponibilità della parte.

La Dott.ssa Casadei ha quindi rinunciato coraggiosamente alla prescrizione, per un profondo senso di giustizia, da subito decisa ad ottenere una sentenza di merito che potesse far piena luce sulle vicende al vaglio del Giudice e azzerare le calunniose voci diffuse a carico della stessa e del ruolo di coordinatore delle professioni infermieristiche al tempo dei fatti ricoperto.

La sentenza di assoluzione con formula piena pronunciata oggi riconosce questo e da’ valore e senso al sacrificio di questi anni.

La difesa della dott.ssa Casadei si riserva di valutare appello e/o distinta azione in merito alle disposizioni civili della sentenza, nella parte in cui non riconosce il richiesto risarcimento danni in capo all’I.S.S. per le condotte segnalate in sede processuale, riservandosi al contempo azione a tutela della stessa verso tutti quegli attori che hanno diffuso calunnie sulla sua persona e condotta professionale.

Avv.ti Tania Ercolani e Francesco Mancini