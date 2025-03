San Marino. Gli Eccellentissimi Capitani Reggenti Francesca Civerchia e Dalibor Riccardi in visita al Colore del Grano  per la S. Messa celebrata dal Vescovo della Diocesi San Marino-Montefeltro Domenico Beneventi 

Gli Ecc.mi Capitani Reggenti Francesca Civerchia e Dalibor Riccardi hanno fatto visita questa mattina alla struttura del Colore del Grano, per prendere parte alla Santa Messa in vista della Pasqua con gli utenti della struttura e dell’Atelier.

Ad accompagnare le più alte cariche dello Stato il Direttore Generale dell’Istituto per la Sicurezza Sociale e il Direttore del Dipartimento Socio Sanitario.

La cerimonia eucaristica è stata celebrata dal Vescovo della Diocesi San Marino – Montefeltro, Mons. Domenico Beneventi.

Visita e cerimonia hanno permesso ancora una volta agli ospiti e agli operatori di percepire la forte e sentita vicinanza delle Istituzioni e sono state anche un’occasione preziosa per esprimere un sentito ringraziamento a tutto il personale per l’importante attività di assistenza che viene svolta quotidianamente con dedizione e professionalità.

“Il lavoro svolto giorno dopo giorno da tutto il personale – afferma Il Segretario di Stato per la Sanità, Mariella Mularoni – è fondamentale per assicurare l’alta qualità dei servizi offerti. La presenza delle Istituzioni vuole ribadire l’appoggio e la gratitudine per l’impegno costante nel proteggere e promuovere il benessere dei nostri concittadini”.

“La Cerimonia odierna – dichiara il Direttore Generale ISS, Francesco Bevere – ha consolidato i sentimenti di riconoscenza rivolti a tutto il personale, per l’elevata professionalità raggiunta, a tutti i livelli, confermando come in un luogo che ospita fragilità di ogni tipo, un lavoro di squadra guidato da grande dedizione e professionalità, collochi ‘Il Colore del Grano’ ai massimi livelli di fiducia e di affidabilità da parte delle famiglie sammarinesi, come testimoniato anche oggi dalla presenza degli Ecc.mi Capitani Reggenti e di S.E. il Vescovo Beneventi. Tutto questo conferma come il personale del “Colore del Grano” continui ad essere un punto di riferimento unico ed un esempio straordinario di generosità e competenza. Grazie a tutti per il grande lavoro svolto in ogni momento del giorno a favore dell’intera comunità di questo Paese“.

San Marino, 27 marzo 2025 – 1724 d.F.R.