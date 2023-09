San Marino. Gli eventi del fine settimana

San Marino, 21 settembre 2023 – Ancora un ricco fine settimana di eventi a San Marino.

Giornate Europee del Patrimonio – 23 e 24 settembre

Giornate Europee del Patrimonio (European Heritage Days) è un’iniziativa proposta congiuntamente da Consiglio d’Europa e Commissione Europea con l’intento di potenziare e favorire il dialogo e lo scambio in ambito culturale tra le nazioni europee. Tema di quest’anno è “Patrimonio Vivente” con particolare enfasi sulle tradizioni e le competenze culturali che sono parte integrante della nostra eredità. Per celebrare le Giornate Europee del Patrimonio, sabato e domenica saranno attive numerose iniziative in Centro Storico: visita, racconto storico e percorso gratuito a bordo dell’elettromotrice AB03 dello storico Treno Bianco Azzurro, visite guidate gratuite con itinerario accessibile in tutti i luoghi e monumenti del Centro Storico della durata di 1 ora, ingresso gratuito a tutti i Musei di Stato e alla Mostra Andy Warhol.Serial Identity presso Palazzo Sums e Galleria Nazionale. Inoltre sabato 23, alle 15.20 da Palazzo SUMS si svolgerà un’esclusiva visita guidata alla Mostra Andy Warhol.Serial Identity a cura delle guide turistiche e culturali sammarinesi in collaborazione con Galleria Nazionale San Marino: un percorso di un’ora circa che illustrerà in maniera semplice e coinvolgente le sessanta opere di Andy Warhol nell’esposizione che comprende le due sedi. Ingresso Mostra gratuito, costo visita guidata € 7,00. Domenica 25, alle 15.30 in Cava dei Balestrieri si terrà il Concerto della Banda Militare della Repubblica di San Marino con la partecipazione del Corpo Bandistico Filarmonica “Il Risveglio” di Dogliani (CN). In caso di maltempo il concerto si terrà presso il Teatro Titano.

Maggiori informazioni e programma su www.visitsanmarino.com

Casamatta Book Fest – dal 22 al 24 settembre

Casamatta Book Fest è il primo Festival Letterario di Storia Militare. L’iniziativa culturale prevede un convegno suddiviso in tre diverse sessioni, nelle quali saranno affrontate varie tematiche di storia militare declinate ed illustrate da affermati studiosi e famosi YouTuber. In programma anche presentazioni di libri di alcuni degli autori tra i più conosciuti e apprezzati, con la possibilità di acquistare, presso un apposito stand, le migliori pubblicazioni di storia militare prodotte

dalle case editrici italiane. Andranno in scena anche due spettacoli teatrali incentrati sulla guerra e sulle gravi conseguenze che da sempre porta con sé; sul palcoscenico del Teatro Titano verranno rappresentate le opere Milite ignoto – Quindicidiciotto di Mario Perrotta e Iris e le altre – Donne in Guerra di Gioia Battista. Inoltre saranno allestite speciali esposizioni di mezzi e reperti d’epoca, curate dalla Biblioteca e dall’Archivio di Stato, dal Museo del Francobollo e della Moneta, dal Museo delle Armi Antiche e dal Raggruppamento SPA.

Dove: Teatro Titano, Piazza Sant’Agata, Palazzo Valloni, Museo delle Armi Antiche, Museo del Francobollo e della Moneta.

Ingresso libero

Maggiori informazioni e programma su www.casamattabookfest.com

Sport in Fiera – 23 e 24 settembre

Rassegna multidisciplinare del CONS – Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese, che ha lo scopo di far conoscere il panorama sportivo sammarinese a grandi e piccini e di incentivare le persone di tutte le età a praticare la disciplina più adatta a sé. Due giornate all’insegna di sport e divertimento durante le quali i visitatori potranno ricevere informazioni sull’offerta sportiva delle Federazioni Sammarinesi, testare in prima persona gli sport di loro interesse e assistere a esibizioni e dimostrazioni in programma nel pomeriggio. I più piccoli avranno la possibilità di vincere numerosi gadget completando le attività offerte nei numerosi stand delle Federazioni Sportive Sammarinesi.

Centro Sportivo di Serravalle, dalle 9.00 alle 18.30.

Ingresso libero

Info: www.cons.sm

Pink Sonic Show – 24 settembre

I Pink Sonic, celebre tribute band dei Pink Floyd, si esibiranno al Teatro Nuovo di Dogana a partire dalle 21.00 in “Pink Sonic Show – The European Pink Floyd Experience”. La scaletta prevede un viaggio attraverso i maggiori successi dei Pink Floyd, senza dimenticare i pezzi storici che hanno segnato gli esordi degli stessi.

Teatro Nuovo di Dogana, ore 21.00

Prevendita biglietti su Vivaticket

Info: www.pinksonicshow.com

Rassegna Musicale d’Autunno – 24 settembre

“Aristocratico” è il concerto che aprirà la XXV Rassegna Musicale d’Autunno. Un repertorio molto raro tratto esclusivamente dalla Biblioteca musicale personale del Nobile marchigiano Antonio Puccetti (1792 – 1841) e famiglia. Queste musiche consentiranno al pubblico di entrare nella prassi esecutiva musicale privata, all’interno delle pareti domestiche, la cosiddetta “musica in casa” (hausmusik) diversa da quella “da salotto”. Verranno eseguiti brani (Arie, Ariette, Divertimenti, ecc.) per soprano, chitarra francese e clavicembalo di autori meno noti ma di grande interesse. Interprete sarà l’ArsEmble composto da Asumi Motoiama (soprano), Ettore Marchi (chitarra francese), Maria Elena Ceccarelli (clavicembalo).

Chiesa di San Francesco, Centro Storico – ore 21.00

Ingresso ad offerta libera

Info: T 337 1008856 – [email protected]

Great Global Greyhound Walk – GGGW – 24 settembre

Domenica 24 settembre si celebra la “Great Global Greyhound Walk – GGGW”, camminata con i levrieri organizzata in tutto il mondo allo scopo di far conoscere questa razza di cane ancora poco nota. A San Marino la passeggiata si svolgerà in Centro Storico con partenza alle 14.30; quest’anno il tema è la bandiera nazionale del paese organizzatore per cui i cani indosseranno delle bandane bianco?azzurre con il logo della passeggiata.



Grandi Mostre a San Marino

Andy Warhol. Serial Identity – fino all’8 ottobre

La mostra dedicata all’artista americano, padre della pop art. Più di 60 opere, provenienti da importanti collezioni private e da istituzioni internazionali come l’Andy Warhol Museum di Pittsburgh, raccontano l’intero universo creativo di Warhol, dai primi disegni realizzati per l’editoria e la moda, alle più importanti opere pop.

Biglietti

Intero: € 12,00

Ridotto: € 10,00

Sedi e orari

Palazzo Sums – Città di San Marino

Aperto tutti i giorni

Dall’8 luglio al 9 settembre: 9.30-18.30

Dal 10 settembre all’8 ottobre: 10.00-18.00

Galleria Nazionale – Centro Storico

Aperto tutti i giorni

Dall’8 luglio al 9 settembre: 9.30-18.30

Dal 10 settembre all’8 ottobre: 9.00-17.00

Le casse chiudono mezz’ora prima della mostra

Info: 0549 909421 – [email protected]

sanmarinoartecultura.com/mostre/warhol-serial-identity/