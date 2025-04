San Marino. Gli eventi del fine settimana

San Marino, 20 giugno 2024 – Gli eventi in programma a San Marino il quarto weekend di giugno.

52° San Marino Rally e 9° San Marino Rally Historic – 21 e 22 giugno

Torna per la 52° edizione il San Marino Rally. L’evento si fregia di titolazioni importanti: sarà prova valida per il Campionato Italiano Rally Terra, per il Campionato Italiano Rally Terra Storico, riservato alle Auto Storiche, nonché per la Coppa Rally di Zona. Cerimonia di Partenza venerdì 21 giugno alle 19.30 mentre sabato 22 giugno si inizia alle 7.00 con arrivo finale alle 19.45 nel Centro Storico di San Marino. La competizione prevede circa 64 km di prove speciali nei territori della Repubblica di San Marino e della provincia di Pesaro Urbino. Il quartier generale sarà posizionato al Multieventi Sport Domus.

Info: www.sanmarinorally.com – info@fams.sm

San Marino Photo Cosplay – 21-23 giugno

5° edizione del photoset a tema cosplay sammarinese. Un numero selezionato di fotografi e cosplayer realizzerà set fotografici esclusivi e di alto livello usufruendo di una serie di location distribuite sul territorio e messe a disposizione da tutti e 9 i Castelli della Repubblica. Inoltre si svolgeranno dei workshop con esponenti di spicco nel panorama fotografico a tema cosplay. Novità di questa edizione: l’esperienza dei workshop sarà fruibile anche ai visitatori su prenotazione.

Orario: dalle 9.00 alle 20.00.

Info e prenotazioni: www.facebook.com/smphotocosplay – photocosplay@sanmarinocomics.com

Vespa Titano Day – 23 giugno

Torna a San Marino il Vespa Titano Day organizzato dal Vespa Club San Marino e giunto alla sua 10° edizione con ritrovo e partenza da Borgo Maggiore.

Info, programma e prenotazioni: vespadaysanmarino.com

Mercatino dell’Antiquariato e del Collezionismo – 23 giugno

Appuntamento del mese di giugno con il mercatino dedicato a ricordi e oggetti di un tempo ormai dimenticati si svolge sotto i portici di Borgo Maggiore dalle 8.00 alle 19.00.

Info: www.facebook.com/giuntaborgomaggiore

Grandi Mostre a San Marino

Transavanguardia. La vitalità nel contemporaneo – fino al 22 settembre

La mostra è dedicata alla Transavanguardia, movimento artistico che alla fine degli anni Settanta ha rivoluzionato il panorama dell’arte italiana, dimostrandosi ancora oggi di grande attualità con tematiche legate a nomadismo, ecclettismo e circolarità.

Biglietti

Intero: € 8,00

Ridotto: € 4,00

Palazzo Sums – Città di San Marino

Tutti i giorni: 10.00-18.00

Info: 0549 909421 – segreteria.istruzione@gov.sm – sanmarinoartecultura.com

Mostra Personale dell’Artista Eduardo Kobra – fino al 3 settembre

In occasione delle celebrazioni del 40° anniversario delle relazioni ufficiali fra la Repubblica di San Marino e la Repubblica Federativa del Brasile, lo Spazio espositivo della Segreteria di Stato per il Turismo ospiterà la Mostra Personale di Eduardo Kobra, artista e pittore brasiliano, noto in tutto il mondo per i suoi murali realizzati con la tecnica del graffitismo. Spazio espositivo della Segreteria di Stato per il Turismo – Centro Storico

Tutti i giorni: 10.00-17.30

Ingresso libero

Info: qui

Domenico Maria Belzoppi – fino al 30 giugno

L’intricata parabola politica e umana di Domenico Maria Belzoppi, personaggio di spicco lungo un trentennio di vita sammarinese, impegnato nella salvaguardia dell’indipendenza della Repubblica e nella concessione del diritto di asilo ai patrioti italiani del Risorgimento, cinque volte Capitano Reggente e tra i protagonisti del cosiddetto “Scampo Garibaldino”.

Palazzo Pubblico, Centro Storico

La mostra è gratuita, l’ingresso a Palazzo Pubblico è a pagamento

Orari e biglietti: info qui

Relazioni di pace – Francobolli e Monete – fino al 31 agosto

Un percorso che, partendo dai primi francobolli brasiliani del 1843, presenta una selezione di valori filatelici antichi e recenti del paese del Sud America mostrandone storia, bellezze naturali e artistico architettoniche, personaggi. Museo del Francobollo e della Moneta, Centro Storico

La mostra è gratuita, l’ingresso al Museo del Francobollo e della Moneta è a pagamento

Orari e biglietti: info qui

Viaggio nell’arte a 360° – fino al 9 settembre

Una grande mostra che si snoda a partire da tempi e spazi antichi e lontani, fino a raggiungere i giorni nostri. In esposizione opere e oggetti delle più varie epoche e luoghi fino ad arrivare ai grandi nomi dell’arte contemporanea e ai nuovi fotografi emergenti.

Motorworks c/o Centro Fiorina, Domagnano

Dal lunedì al sabato: 10.00-19.00

Ingresso libero su prenotazione

Info: www.lamaisondelapetitesara.com

La Titanica in Giallo – fino al 29 giugno

L’esposizione celebra lo storico passaggio della prima tappa del Tour de France sul territorio sammarinese ed è un’occasione unica per ripercorrere la storia del ciclismo attraverso biciclette d’epoca, abbigliamento, documenti e testimonianze di grandi campioni.

Palazzo Graziani, Centro Storico



Tutti i giorni: 10.00-18.00

Ingresso libero

Info: www.latitanica.org/la-mostra