San Marino, gli eventi della “Giornata Mondiale Fair Play” dell’8 settembre saranno trasmessi in Diretta Streaming.

Il Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play (CNSFP) informa che è prevista la Diretta Streaming in occasione dellìottava edizione della Giornata Mondiale Fair Play, in programma lunedì 8 settembre 2025 alle ore 21.
Chi intenderà segure l’evento potrà collegarsi come segue:
Pagina Facebook Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play all’url: https://www.facebook.com/share/19KDFgCUNK/
Canale YouTube Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play: https://youtube.com/@comitatonazionale-sammarine6660?si=ZyEfr1dOngyhOU-kn
