San Marino. Gli U21 del futsal superano il CDR con un pirotecnico 5-4, c’è il Cesena nella domenica degli U14 PRO

SETTORE FEMMINILE

In arrivo la seconda trasferta consecutiva per le ragazze della Primavera, che dopo aver fatto visita alla Juventus scenderanno a Roma per la gara contro la Lazio. Biancocelesti e Biancoazzurre si sfideranno domenica alle 14:30. Missione continuità per le Under 17, di nuovo fra le mura amiche di Domagnano, dove sabato incontreranno il San Nicolò per il match della 6° giornata di campionato. Cinque vittorie su cinque, sinora, per le ragazze di Piva, che non possono che avere un solo obiettivo in mente, ovvero fare sei. Fischio d’inizio alle 15:00 e diretta con telecronaca su Titani.TV. Questo sarà il fine settimana del ritorno in campo delle Under 15, che dopo il turno di riposo si apprestano a fare visita al Riccione. La gara avrà inizio alle 16:30 di sabato. In campo al sabato anche le ragazze Under 12, opposte ai pari età della Libertas/Domagnano. Palla al centro alle 15:00. La location, il campo sportivo di Faetano.

SETTORE MASCHILE

Campionati nazionali

In settimana gli Under 17 hanno recuperato la gara della 6° giornata contro la S.P.A.L. A Dogana è stata la formazione ferrarese a prendersi l’intera posta in palio, conseguenza del 3-0 scritto da Cecchinato nel primo tempo e da Samaritani nella ripresa, oltre all’autorete di Mularoni. La squadra di Bonesso tornerà in campo domenica mattina per sfidare il Rimini, sempre all’Ezio Conti di Dogana. Fischio d’inizio alle 10:30. La Primavera sarà impegnata in trasferta, segnatamente in casa del Legnago Salus, che attende i ragazzi di Cancelli domani alle 14:30. Gli Under 16 di Vangelista si preparano ad ospitare l’Arzignano Valchiampo e gli Under 15 faranno lo stesso con il Rimini. Entrambe le formazioni saranno di scena a Dogana: la prima domenica alle 15:00, mentre la seconda sabato alle 15:30.

Campionati regionali e provinciali

C’è stato un impegno infrasettimanale anche per quel che concerne il gruppo di squadre iscritte ai campionati regionali e provinciali. Nello specifico, sono stati gli Under 14 a nove ad affrontare fuori casa il Meldola, che si è imposto 6-0 grazie alla tripletta di Turci e alle reti di Perlathi, Casadei e Giovagnoli. Nel week-end i giovani Titani se la vedranno con i pari età dell’Accademia Marignanese, attesa a Montegiardino domenica alle 10:00. Impegni esterni per Under 14 e Under 19 Provinciali: i primi saranno di scena in casa del Misano sabato alle 15:30, i secondi sul campo della Sanges sabato alle 15:00. Gli Under 15 Provinciali di Baschetti riceveranno domenica mattina, a Domagnano, il Città di Cattolica (ore 10:30) mentre gli Under 15 Provinciali di Valentini saranno in visita all’Accademia Riminicalcio sabato pomeriggio (ore 15:00). Il Cesena sulla strada degli Under 14 Professionisti, opposti ai pari età bianconeri domenica mattina a Montecchio (ore 11:00). Gli Under 13 Professionisti si spingeranno invece fino a Reggio Emilia per affrontare la Reggiana “B” domenica alle 15:00. Alle 16:00 di sabato gli Esordienti “B” riceveranno a Montegiardino la Vis Novafeltria; il giorno seguente, alle 09:00, gli Esordienti “A” saranno impegnati sul campo dell’Accademia Marignanese. A riposo gli Allievi Provinciali.

SETTORE FUTSAL

Seconda vittoria stagionale per gli Under 21 del futsal, che martedì hanno imposto il fattore campo nei riguardi del Città del Rubicone. Alla Palestra di Acquaviva è andata in scena una gara vibrante e senza risparmio da parte di entrambe le contendenti, che hanno chiuso col punteggio di 5-4. Il primo vantaggio è dei Titani, che la sbloccano al 6’ grazie al rigore trasformato da Nicolò Mularoni. Ballarini, una manciata di minuti dopo, raddoppia le distanze, che tornano a farsi minime quando Laglia, suo malgrado, incappa in una sfortunata autorete. Buda pareggia i conti, ma Barbano riporta avanti la San Marino Academy prima del gong. Nella ripresa è sempre Barbano ad incaricarsi del 4-2, risultato mitigato dall’acuto di Nardino. Nicolò Mularoni si iscrive a sua volta all’elenco del “doppiettisti” di giornata, firmando un 5-3 che diventa 5-4 nell’ultima porzione di gara, quando a segnare è Venturini. Il solo gol di vantaggio basterà alla compagine biancoazzurra per strappare il successo e salire a quota sei in classifica. Nel week-end sarà il campionato Under 19 il primo a tenere banco. La San Marino Academy riceverà sabato sera il Ceisa Gatteo – sempre alla Palestra di Acquaviva – con l’obiettivo di centrare i primi punti nel girone. Domenica pomeriggio si giocherà invece per la 6° giornata del campionato Under 21: qui i Titani saranno in visita al Russi, al PalaValli. Palla al centro alle 17.30.

Campionato Under 17 Serie C, 6. giornata | San Marino Academy – S.P.A.L. 0-3

SAN MARINO ACADEMY

Casadei; Forcellini (dall’83’ Casali), Marinucci, Manzi, Battistoni, Marani (dal 75’ Giorgi), Bindi (dall’83’ Faetanini), Pasolini (dal 54’ Mularoni), Della Balda, Dell’Amore (dall’83’ Giorgetti), F. Valentini

A disposizione: Pericoli, P. Valentini, Nicolini, Monti

Allenatore: Alessandro Loris Bonesso

S.P.A.L.

Zenti; Rizzotto (dal 75’ Margiotta), Tursi, Kola (dal 75’ Ascanelli), Incerti, Pegoraro, Milillo, Gamberini (dal 64’ Castiglione), Samaritani, Ogaristi (dal 64’ Torre), Cecchinato (dal 64’ Nejmaoui)

A disposizione: Stagni, Girelli, Citrano

Allenatore: Massimo Pedriali

Arbitro: Stefano Zampini di Ravenna

Assistenti: Ashir Ajdinovski e Giovanni Rinchiuso di Ravenna

Ammoniti: Manzi, Incerti, Forcellini

Marcatori: 39’ Cecchinato, 64’ Samaritani, 90+4’ aut. Mularoni

