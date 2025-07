San Marino, gli Under 22 della Academy a Roberto Di Maio: “Ora mentalità da prima squadra”

Cambio alla guida tecnica della formazione Under 22 della San Marino Academy: sarà Roberto Di Maio il nuovo allenatore per la stagione 2025-2026. Ex difensore professionista, con presenze anche nella Nazionale sammarinese, Di Maio raccoglie l’eredità di Matteo Cecchetti, dopo un’ottima annata alla guida degli Under 17 Nazionali.

“L’Under 22 – ha spiegato il nuovo tecnico – è un passaggio cruciale nella formazione dei nostri ragazzi. Devono uscire dalla logica giovanile: questa è a tutti gli effetti una Prima Squadra. Serve mentalità competitiva, bisogna lavorare sodo e puntare sempre al massimo”. L’obiettivo è duplice: preparare i giovani talenti per il Campionato Sammarinese e renderli pronti alle sfide europee con la Nazionale Under 21.

Il gruppo inizierà la preparazione il 28 luglio, in vista dell’esordio ufficiale contro la Libertas, fissato per l’ultimo weekend di agosto.

Per Di Maio si tratta di una nuova tappa anche personale: in questi giorni è impegnato a Coverciano per conseguire il patentino UEFA A, un percorso che definisce “un’incredibile opportunità di crescita” e che spera di mettere subito a frutto.

“L’anno scorso è stato speciale – ricorda – abbiamo fatto bene anche contro squadre come Vicenza, Rimini e Triestina. A San Marino ci sono giovani di prospettiva: voglio trasmettere serenità e passione, ma anche la cultura del lavoro”.

Il nuovo tecnico è pronto a mettere in campo competenze e motivazioni: “Solo con il sudore si può alzare l’asticella e arrivare ai risultati. Non sono il fine ultimo, ma un viatico per migliorare ogni giorno”.