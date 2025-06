San Marino. Golf: Bianca Maria Gardini è la prima sammarinese ad entra nell’Ordine di Merito Mondiale (WAGR)

Un altro importante passo avanti per lo sport sammarinese sul palcoscenico internazionale grazie al rinnovato sodalizio tra la Federazione Sammarinese Golf e Pitch & Putt, presieduta da Emanuele Vannucci, e la Federgolf Emilia Romagna e Marche, rappresentata dal presidente Ettore Ghinelli e da Cosimo Baroni, nuovo responsabile dell’attività giovanile.

Nell’ambito di questa collaborazione il Golf Club di San Marino, guidato da Remo Raimondi, ha organizzato presso il campo di Rimini Verucchio il Trofeo Giovanile U18, articolato in due giornate di gara il 12 e il 20 giugno.

Grazie all’impegno del direttore sportivo Marco Pedretti e alla sua approfondita conoscenza del regolamento, è stato possibile ottenere per il Trofeo San Marino-Rimini il prestigioso riconoscimento di validità per il World Amateur Golf Ranking (WAGR). In concreto, la somma dei punteggi delle due gare, se pari o inferiore a +8 rispetto al par del campo, consentiva agli atleti vincitori delle categorie maschile e femminile di accedere all’Ordine di Merito mondiale, la classifica internazionale riservata ai migliori golfisti dilettanti.

«Sono particolarmente fiero che il WAGR ci abbia accreditato questa gara — ha commentato Marco Pedretti — ma sono ancora più orgoglioso che abbiamo dato l’opportunità ai ragazzi di entrare nel ranking mondiale, opportunità che hanno colto con i loro scores un ragazzo del Golf Ducato e una ragazza del Golf San Marino, a coronamento della collaborazione che oggi abbiamo posto in essere»

Per i meno esperti, va ricordato che l’Ordine di Merito (OdM) è il sistema che determina le classifiche italiane basate sui risultati ottenuti nelle competizioni federali, alcune delle quali, come questa, possono attribuire punti anche a livello internazionale attraverso il WAGR.

A coronare il successo organizzativo è arrivata anche la brillante prestazione di Bianca Maria Gardini, atleta sammarinese classe 2008, che ha conquistato il titolo nella categoria femminile: dopo aver chiuso la prima giornata con +6, Gardini è riuscita a contenere lo score sotto il +2 nella seconda prova, garantendosi così l’ingresso nel ranking mondiale per le prossime 52 settimane.

Bianca Maria Gardini, a soli 17 anni, è la prima atleta sammarinese ad entrare nel WAGR, un traguardo storico per il golf della Repubblica; attualmente si colloca tra le prime 3.200 golfiste al mondo e nelle prime 40 junior della penisola italiana.