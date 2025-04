San Marino. Golf: Gasperoni e Gardini vincono il Trofeo “LA SPLENDOR”

Si è giocata giovedì 28 la seconda edizione del Trofeo Giovanile “LA SPLENDOR”, gara valevole per il circuito interregionale federale “Teodoro Soldati” riservato agli under 18.

La gara organizzata dal San Marino Golf si è disputata nella splendida cornice del Riviera di Cattolica sotto un fortissimo vento che ha complicato ogni tiro per i 27 ragazzi e le 5 ragazze di Emilia Romagna e Marche.

Non sono bastate le 18 buche per assegnare il titolo, tre giocatori a pari colpi sono andati allo spareggio dove ha trionfato Giacomo Gasperoni del San Marino Golf davanti a Ettore Ilari del Conero e Ludovico Franchi del San Marino Golf.

Tra le ragazze vittoria di un colpo per Bianca Maria Gardini sempre di San Marino Golf davanti a Carlotta Poponi di Parma. Tra gli under 14 vittoria per Andrea Arrichiello del Conero e di Caterina Dall’Olmo, atleta sammarinese che veste la maglia del Riviera Golf. Sammarinesi anche i vincitori dell’under 12 con Sampad Bartoletti Stella e Matilde Chiari, del primo netto femminile con Aisha Nouioui e del 1° netto under 12 con Pietro Del Governatore, mentre il primo netto assoluto è andato a Leonardo Reggiani del Matilde Golf di Reggio Emilia.

Viva soddisfazione del presidente del San Marino Golf Remo Raimondi che ha elogiato l’ottima organizzazione, i tanti ragazzi che hanno preso parte alla gara nonostante la situazione metereologica difficile e ringraziato l’azienda “La Splendor”, sempre vicina al golf giovanile sammarinese che sta dando tanti ottimi risultati.

San Marino Golf