San Marino. Grande Inaugurazione di “Stuzzico da Silvano” a Borgo Maggiore. Oggi alle ore 18 (Ex Mc Donald’s)

La tradizione della cucina romagnola incontra il gusto autentico in un’esperienza culinaria che promette di soddisfare tutti i palati. È con grande entusiasmo che vi annunciamo l’apertura di “Stuzzico da Silvano”, il nuovo ristorante che porta in tavola i sapori inconfondibili della Romagna, con un tocco di innovazione e tanta passione.

L’inaugurazione si terrà oggi mercoledì 15 gennaio 2025, dalle ore 18:00, in via dei Boschetti 57, Borgo Maggiore (ex McDonald’s).

“Stuzzico da Silvano” nasce dalla visione di Silvano De Biagi, che con il suo team ha deciso di creare un luogo dove il cibo diventa non solo nutrimento, ma anche una celebrazione della convivialità e della cultura gastronomica.

Il menù del ristorante è un vero e proprio viaggio tra i sapori autentici della Romagna:

Piade fragranti e cassoni ricchi di sapore : preparati con impasti tradizionali e farciti con ingredienti di altissima qualità.

: preparati con impasti tradizionali e farciti con ingredienti di altissima qualità. Primi piatti della tradizione : tagliatelle, strozzapreti e cappelletti, fatti a mano e serviti con ragù, burro e salvia o sughi di stagione.

: tagliatelle, strozzapreti e cappelletti, fatti a mano e serviti con ragù, burro e salvia o sughi di stagione. Polpette e friggitoria croccante : per un’esperienza di gusto irresistibile.

: per un’esperienza di gusto irresistibile. Hamburger e insalate : per chi cerca una proposta più moderna senza rinunciare alla qualità.

: per chi cerca una proposta più moderna senza rinunciare alla qualità. Vini d’eccellenza: accuratamente selezionati per esaltare ogni piatto.

Il ristorante offre un ambiente accogliente e familiare, ideale per cene in compagnia, pranzi di lavoro o una serata speciale. Ogni dettaglio è curato con amore, dalla presentazione dei piatti al servizio, per farvi sentire sempre i benvenuti.

L’evento di inaugurazione sarà una serata speciale: un’occasione per assaggiare alcune delle nostre specialità, brindare insieme e scoprire l’amore che mettiamo in ogni piatto.

“Stuzzico da Silvano” non è solo un ristorante, ma un luogo dove i sapori della tradizione romagnola si incontrano con la voglia di innovare. Ogni piatto racconta una storia di passione, attenzione alla qualità e amore per la buona cucina. Info 0549.905280

Non vediamo l’ora di brindare insieme a te! Invita amici e familiari, condividi l’evento e vieni a scoprire cosa rende speciale “Stuzzico da Silvano”.

Unisciti a noi per una serata dedicata al gusto, alla tradizione e alla gioia di stare insieme. Ti aspettiamo!