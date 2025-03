San Marino. Grande successo per il concerto gospel in Pieve

Alla presenza degli Eccellentissimi Capitani Reggenti e in collaborazione con la diocesi San Marino-Montefeltro, la Segreteria di Stato per il Turismo ha organizzato presso la Basilica del Santo Marino il concerto del Fano Gospel Choir che, coordinato dal manager Roberta Pontrandolfo e dalla Direttrice Caterina Di Placido, ha riscosso ampio successo di pubblico e di apprezzamento.

Il coro di 35 voci tra contralti, soprani e tenori, presentato dal Rettore della Basilica Don Marco e dal Dott. Pietro Berti consulente della Segreteria di Stato per le iniziative legte al Turismo della Spiritualità, ha intonato canzoni natalizie, espressioni della spiritualità canora ritmica di diverse culture, inni di pace che si levano dal Titano per cercare di dare un contributo di speranza in un momento particolarmente delicato per la storia dell’umanità.

In apertura gli assunti di un grande filosofo sul significato della vita: cosa possiamo sapere? che cosa dobbiamo fare? che cosa è lecito sperare? Così fino a raggiungere il tema principale del Giubileo che si aprirà la notte di Natale: la Speranza: virtù teologale che porta a essere connessi all’infinito, come citava il beato Carlo Acutis. Presenti l’Ambasciatore d’Italia a San Marino Colaceci, S.E. il Vescovo di San Marino Montefeltro Beneventi, l’Ambasciatrice in Vaticano Albertini, alcuni Consiglieri della Repubblica e Capitani di Castello.

Con questo evento – ha sottolineato in chiusura Alan Gasperoni per la Segreteria di Stato per il Turismo – la comunità sammarinese intende proporre un messaggio di pace, un Inno alla speranza, in prossimità del Natale. L’evento rientra tra le iniziative legate allo sviluppo del turismo della spiritualità.

San Marino, 23 dicembre 2024, 1724 dFR