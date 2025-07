San Marino. Grande successo per il corso Mini Sub alla piscina Tavolucci

Si è concluso con entusiasmo il corso Mini Sub organizzato dalla Federazione Sammarinese Attività Subacquee presso la piscina Tavolucci di Borgo Maggiore. Il corso, rivolto ai ragazzi dai 10 ai 15 anni, è stato fortemente richiesto da numerosi genitori e riservato a un massimo di 10 partecipanti — numero raggiunto in pochissimo tempo.

Sotto la guida di qualificati istruttori federali, i giovani allievi hanno seguito un programma strutturato in due fasi: una prima parte teorica, seguita da esercitazioni pratiche in acqua. L’obiettivo era quello di sviluppare piena confidenza con l’ambiente acquatico e con l’utilizzo dell’attrezzatura subacquea.

Come da tradizione, al termine delle due settimane di lezioni, si è svolta a Bellaria la prova finale di immersione in mare, realizzata in collaborazione con la Protezione Civile locale. Ogni mini sub, seguito individualmente da un istruttore, ha potuto effettuare un’immersione di 20 minuti, mettendo in pratica quanto appreso durante il corso.

Al termine della prova, si è svolta la cerimonia di consegna dei brevetti e dei diplomi secondo la certificazione FSAS-CMAS, alla presenza dei genitori, degli istruttori e dei volontari che hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa. Un sentito ringraziamento è stato rivolto alla Protezione Civile di Bellaria per il prezioso supporto logistico, frutto di una collaborazione ventennale basata su stima e amicizia reciproca.

Questo l’elenco dei ragazzi iscritti al corso: Francesco Valentini, Lucia Magnani, Leonida Venturi, Alessio Lazzari, Nicolas Nicoletti, Giacomo Noviello, Giorgia Noviello, Janie Guerra, Sophie Palagiano, Sofia Garavini.

