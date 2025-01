San Marino. Grande successo per il primo UEFA Share organizzato a San Marino 

Flexible Formats & Player Pathway: è questo il topic sul quale si è discusso durante la quattro giorni che la UEFA ha deciso di organizzare a San Marino tra il 17 ed il 20 marzo. Il San Marino Stadium, allestito ad hoc per questo UEFA Share, è stato il quartier generale delle attività che i responsabili del massimo ente calcistico europeo hanno condotto senza sosta, tra campo ed aula. Tante le tematiche affrontate, dal calcio di base nelle categorie giovanili, sino alle attività amatoriali e ricreative degli adulti, passando per il walking football, playmakers, calcio e disabilità e tanto altro.

Un’attenzione particolare è stata rivolta alle modalità di creazione dell’ambiente di apprendimento e delle condizioni favorevoli alla massima espressività dei calciatori e delle calciatrici. Organizzata inoltre una visita al polo della Serravalle Football Academy ed un festival Grassroots alla Casa del Calcio che ha coinvolto tutte le ragazzine e tutti i ragazzini dei club Sammarinesi nati nel 2012, ed i rispettivi allenatori, per un pomeriggio di gioco e divertimento.

Lo Share è stata anche l’occasione per presentare il lavoro di cambiamento nei formati di gioco dell’attività di base, proposto negli ultimi anni dal Dipartimento Grassroots FSGC e dallo staff del Progetto CEF 2024. Carlo Chiarabini, in qualità di Grassroots Manager, ha illustrato i contenuti e le motivazioni dei cambiamenti apportati, con un accento particolare sulle ultime ricerche in tema di confronto tra i diversi formati di gioco nelle varie categorie. Un lavoro molto apprezzato da UEFA e dalle Federazioni ospiti, che hanno ricevuto anche una copia della pubblicazione in lingua inglese.

La delegazione del Titano era composta da Carlo Chiarabini, Fabio Lepri, Luigi Bizzotto, Andrea Zoppis, Matteo Semprini e Mattia Rizzo. I partecipanti, provenienti da Israele, Moldova, Montenegro, Armenia, Gibilterra, Andorra, Malta, Islanda, Liechtenstein, Kosovo, Cipro ed Estonia, hanno alloggiato in centro storico e hanno potuto ammirare ed apprezzare le bellezze della Repubblica nei brevi momenti liberi delle giornate di lavoro.

L’organizzazione perfetta è stata sottolineata dai complimenti che UEFA ha riservato al Segretario Generale della FSGC Luigi Zafferani durante la cena ufficiale di martedì sera, a seguito di una visita a Palazzo Pubblico ed alle vie del centro. Buona la prima quindi per la FSGC, che si è fatta trovare pronta dimostrando capacità e competenze tecnico-organizzative di livello. Un altro step nel percorso di crescita del movimento.

FSGC | Ufficio Stampa