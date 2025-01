San Marino. Grande successo per la 25^ Edizione del Festival Internazionale della Magia San Marino

La 25^ edizione del Festival Internazionale della Magia di San Marino si è conclusa con un successo straordinario, registrando una partecipazione record e un teatro gremito di pubblico e appassionati. L’evento ha visto un finale spettacolare con effetti coreografici di esplosione e scintille, confermando il Festival come un punto di riferimento mondiale nell’arte magica. Sul palco, due star televisive di alto rilievo, Enzo Iacchetti e Raul Cremona, hanno entusiasmato il pubblico con le loro performance, in presenza di personalità di rilievo come il Ministro del Turismo Sammarinese On.Federico Pedini Amati e molte altre figure internazionali. Ad Enzo Iacchetti è stato assegnato il premio Monte Titano 2024 come riconoscimento per aver dato prestigio a San Marino. La targa che nella scorsa edizione era andata a Raul Cremona, è stata consegnata da Magica Gilly. Grande la soddisfazione di Enzo Iacchetti. Gli organizzatori esprimono profonda soddisfazione per il trionfo di questa edizione, che ha visto un numero record di iscrizioni al congresso, il successo della scuola di magia, il Trofeo Arzilli, il gala di Close up e lo spettacolo family show della domenica pomeriggio. Restate sintonizzati per le date dell’edizione 2025, promettendo di continuare a portare la magia a San Marino con ancora più sorprese e meraviglie. Per maggiori informazioni: www.festivalinternazionaledellamagia.com

