San Marino. Grande successo per la presentazione della nuova squadra del Murata Futsal stagione 2024/2025

La serata di ieri sarà ricordata come un evento straordinario, che ha visto una partecipazione calorosa e numerosa presso la Concessionaria Reggini Auto, dove è stata svelata la nuova squadra del Murata Futsal per la stagione 2024/2025. Un’atmosfera carica di emozioni e speranza ha accompagnato ogni momento della presentazione, che ha riunito tifosi, sponsor e tutta la comunità calcistica in un caloroso abbraccio alla nuova stagione.

Ad aprire la serata è stato il main sponsor, Filippo Reggini, che con il suo discorso ha augurato il meglio alla squadra, seguito dagli altri importanti sponsor Algem Natura, rappresentata dalla Dott.ssa Claire De Faveri, ed Energreen, con il mitico Luciano Zanotti. Questi partner sono stati fondamentali nel sostenere il nuovo progetto, dando forza e fiducia al futuro del team.

Il Responsabile Lorenzo Bugli, salito sul palco, ha pronunciato una sola, potente parola: “Andiamo a vincere!”. Un grido di battaglia che ha infiammato il pubblico, sottolineando l’ambizione e la determinazione che caratterizzerà questa stagione.

La squadra è ora nelle mani esperte del Mister Massimiliano Spada e del suo incredibile staff tecnico, composto da Cristiano Orsini (preparatore dei portieri), Daniele Colonna (preparatore atletico), Alessandro Bernardi (mental coach Nest Football) e con il prezioso supporto dello psicologo Dott. Massimiliano Vandi (Aruma Group). Un team di professionisti pronti a dare il massimo per portare il Murata Futsal ai vertici del futsal.

Ecco le nuove aquile del Murata al completo: Danilo Busignani, Mattia Protti, Andrea Ercolani, Davide Cesarini, Marco De Angelis, Nicholas Littera. Matteo Moretti, Fabio Belloni, Angelo Casadei, Alex Mattioli, Matias Ghiotti, Nicola Albani, Alessandro Casadei e Andrea Capicchioni.

L’evento è stato condotto con grande professionalità e puntualità dai presentatori Roberto Chiesa e Sara Serafini, che hanno saputo rendere ogni momento della serata speciale, culminando nella presentazione della nuova maglia e dell’intera squadra.

Ora, non resta che dare il via a questa nuova avventura: si parte! Con il sostegno dei tifosi, degli sponsor e della comunità, il Murata Futsal è pronto a scrivere una nuova pagina di successi. La stagione 2024/2025 è iniziata nel migliore dei modi, con un evento che ha già lasciato il segno.

Forza Murata Futsal!