San Marino, grande successo per l’ultimo concerto di “Alba sul Monte… in Concerto” nonostante il maltempo

Si è conclusa ieri, domenica 24 agosto, l’edizione 2025 di “Alba sul Monte… in Concerto”, con un concerto caratterizzato da condizioni meteo avverse. La pioggia e il vento hanno costretto gli organizzatori a spostare l’evento dagli Orti dell’Arciprete al colonnato della Basilica di San Marino. Nonostante le difficoltà, una cinquantina di appassionati hanno potuto assistere a una performance intensa e suggestiva.

Sul palco si sono esibiti Costanza De Sanctis (voce cantante e narrante) e Andrés Langer (pianoforte), offrendo al pubblico un viaggio musicale attraverso le storie degli emigrati europei e africani in Argentina alla fine dell’Ottocento. La musica di Langer, virtuoso del pianoforte, e le narrazioni cantate di De Sanctis hanno trasportato gli spettatori in un’esperienza emotiva e culturale unica, tra melodie, ritmi e racconti coinvolgenti. Due bis e lunghi applausi hanno suggellato il grande successo dell’evento.

La XVII edizione della rassegna estiva si chiude con un bilancio positivo: artisti di alto livello, pubblico numeroso nelle giornate di bel tempo e un significativo valore culturale, che ha contribuito a valorizzare e far conoscere San Marino attraverso proposte musicali di qualità.

L’iniziativa è stata realizzata dall’Associazione Musicale Camerata del Titano con il patrocinio e il supporto delle Segreterie di Stato alla Cultura e al Turismo e della Giunta di Castello della Città di San Marino, in collaborazione con la S.U.M.S., i San Marino International Music Summer Courses e i volontari dell’associazione.

La prossima edizione di Alba sul Monte… in Concerto è già programmata per l’estate 2026.