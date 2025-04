San Marino. Grandi soddisfazioni per la Federazione Roller Sports al Campionato Regionale FISR di Inline Freestyle

Grandi soddisfazioni per la Federazione Sammarinese Roller Sports al Campionato Regionale FISR di Inline Freestyle, dove dieci atleti hanno gareggiato con passione nelle discipline di Speed Slalom e Slide, conquistando numerosi podi e ottimi piazzamenti, accompagnati dai tecnici Enrico Callegarin e Marianna Mazzini.

A brillare sono stati Matilde e Tommaso Terenzi, che hanno conquistato entrambi il primo posto in Speed Slalom e Slide, dimostrando grande tecnica e velocità. Nella specialità Slide, il gradino più alto del podio è stato conquistato nelle categorie senior anche da Giulia Pagliucoli e Michele Giovanelli, autori di una prestazione impeccabile e protagonisti di un entusiasmante ritorno sul tappeto.

Ottima anche la prova di Alessia Conti, che ha chiuso al secondo posto sia in Speed Slalom che in Slide, centrando la qualificazione per i Campionati Italiani. Gaia Giannelli ha conquistato un secondo posto in Speed Slalom e un quarto posto in Slide, mentre Matilde Mina ha portato a casa un terzo posto in Speed Slalom e un quarto in Slide. Doppio bronzo per Melissa Cesarini, terza sia in Speed Slalom che in Slide, mentre Eleonora Olivieri ha ottenuto un ottavo posto in Speed Slalom e un quinto in Slide. Aurora Marchioro, autrice di buone performance, ha mancato l’accesso ai KO per una run nulla, piazzandosi quinta in entrambe le specialità. La sua determinazione sarà sicuramente un’arma in più per le prossime competizioni.

Da segnalare anche che Matilde e Tommaso Terenzi, Alessia Conti, Melissa Cesarini, Michele Giovanelli e Giulia Pagliucoli hanno già ottenuto la qualificazione ufficiale ai Campionati Italiani, grazie ai tempi registrati e ai risultati ottenuti.

In attesa di sapere l’esito dei ripescaggi al termine di tutte le gare regionali, rimangono in sospeso Matilde Mina, Aurora Marchioro e Gaia Giannelli, che hanno comunque ben figurato, considerando che per Giannelli, Cesarini e Eleonora Olivieri si trattava della prima partecipazione a un campionato regionale in queste specialità.

Un bilancio assolutamente positivo per la Federazione Sammarinese, che conferma la qualità del lavoro svolto e la crescente competitività dei suoi giovani atleti agonisti del freestyle.

Federazione Roller