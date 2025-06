San Marino. Grandoni e Guidi tornano in gialloblù, Barretta, Dormi e Di Giuli nuovi arrivi dal Tre Penne

A due settimane dall’impegno europeo di Uefa Conference League in Macedonia del Nord La Fiorita prosegue la sua preparazione sul campo. Settimane di intenso lavoro anche per il direttore sportivo Maurizio Di Giuli che, nei giorni scorsi, ha formalizzato il ritorno in gialloblù del difensore sammarinese Andrea Grandoni, lo scorso anno alla Cosmos, e dell’attaccante Tommaso Guidi, che nell’ultima stagione aveva vestito la maglia del Tre Penne.

Dal Tre Penne arrivano anche altre tre pedine: il portiere classe 2004 Elia Di Giuli, il difensore Antonio Barretta e l’attaccante Lorenzo Dormi, entrambi classe 1995.

I tre giocatori sono vecchie conoscenze del tecnico Stefano Ceci, che li ha già allenati nelle ultime stagioni alla guida della formazione di Città, prima del suo arrivo a La Fiorita nell’estate scorsa.

“La squadra sta prendendo forma e, tra conferme e nuovi innesti, siamo ad un buon punto anche per la stagione – il commento del direttore sportivo Di Giuli -. Il mercato non è ancora finito: stiamo definendo altri due arrivi a centrocampo e in difesa, oltre a qualche pedina che ci darà una mano per l’Europa”.

Ufficio stampa La Fiorita