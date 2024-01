San Marino. Gruppi di cittadini si stanno organizzando per indire il referendum contro l’associazione Europa. Pronto il testo

A San Marino, si sta assistendo alla nascita di movimenti popolari, inteso come aggregazione di persone, che mira a indire un referendum sul trattato sull’associazione con l’Unione Europea. Infatti diversi gruppi di cittadini stanno prendendo l’iniziativa per esprimere il loro desiderio di avere una voce più diretta nelle decisioni che riguardano il futuro internazionale del loro paese.

Stando alle numerose dichiarazioni del Segretario di Stato agli esteri di San Marino, il dott. Luca Beccari, sembra che l’approvazione di un trattato con l’UE sia imminente, anche se ancora nessuno lo ha visto (!!!). Questa potenziale decisione non è stata priva di controversie, anche perchè la questione centrale è la percezione di un divario tra la volontà popolare e le decisioni prese a livello governativo o comunque congressuale.

Molti sammarinesi si sono espressi apertamente sui social media e nelle discussioni pubbliche, rivelando un profondo scetticismo nei confronti dell’associazione con l’UE. La preoccupazione principale riguarda la mancanza di vantaggi concreti per la popolazione locale, con l’assenza di finanziamenti significativi per lo sviluppo, un’aperta concorrenza alle ditte ed autonomi sammarinesi e la prospettiva di dover affrontare costi elevati e onerosi obblighi.

Il disaccordo non riguarda solo l’associazione in sé, ma anche il processo decisionale. Molti cittadini ritengono che un trattato di tale importanza non debba essere approvato senza un’adeguata consultazione popolare. In questo clima il referendum si profila come uno strumento fondamentale per garantire che la voce dei sammarinesi sia ascoltata e per assicurare che qualsiasi decisione rifletta veramente la volontà della maggioranza.

Questo movimento per il referendum rappresenta un momento importantissimo nella storia politica di San Marino, sottolineando il crescente desiderio di partecipazione e trasparenza in un paese orgoglioso della sua indipendenza e identità unica che, probabilmente anche se molti dicono il contrario, verranno meno.

Con la prospettiva di un referendum che si profila all’orizzonte, l’attenzione si concentra ora sui leader di San Marino e sulla loro reazione a questa evidente richiesta di partecipazione democratica da parte dei cittadini. La questione assume un’ulteriore rilevanza in quanto le elezioni nazionali si terranno poco dopo il potenziale referendum.

Questa coincidenza temporale solleva interrogativi importanti sul futuro politico del paese e sul modo in cui le decisioni prese ora potrebbero influenzare l’esito delle prossime elezioni. La gestione di questa situazione da parte dei leader attuali potrebbe plasmare il paesaggio politico interno per gli anni a venire.

Aggiornamenti nel prosieguo.

Marco Severini – direttore del GiornaleSM