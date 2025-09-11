San Marino. Gruppo Genitori Sammarinesi: ringraziamenti ai partecipanti e sostenitori della manifestazione tenutasi lo scorso 4 settembre

A distanza di una settimana dalla manifestazione del 4 settembre scorso tenutasi sul Pianello per far valere i diritti dei bambini, il direttivo del gruppo Genitori Sammarinesi ringrazia pubblicamente tutti coloro che hanno preso parte e sostenuto la nostra iniziativa.

La manifestazione è stata un successo, i partecipanti sono stati circa settanta: numeri importantissimi considerato da dove siamo partiti, cioè dal semplice contatto online tra mamme, che ha portato poi alla creazione del Gruppo, costituitosi in appena sei giorni dalla prima terribile notizia relativa al caso abusi.

Erano presenti, oltre a tantissime famiglie, tutti i rappresentanti delle forze sindacali: USL, CDLS e CSDL, a cui siamo infinitamente grati per aver appoggiato fin da subito la nostra iniziativa. Un plauso a Unione Donne Sammarinesi, nostre sostenitrici, che ringraziamo enormemente.

Avremmo sperato di vedere tra i partecipanti tanti altri, soprattutto quei padri che ci hanno sostenuto pubblicamente in conferenza stampa garantendo la loro presenza, genitori anche loro volenterosi di trovare una soluzione per tutelare maggiormente i minori, almeno a parole. Ci auspichiamo che la loro assenza si giustifichi con un grande impegno nelle opportune sedi per garantire un futuro migliore ai nostri e ai loro figli. Noi come Gruppo ci stiamo impegnando per cercare e proporre nuove soluzioni sul tema.

Non possiamo che ritenerci soddisfatti di aver radunato così tante persone volenterose di difendere i diritti dei bambini. Speriamo di aver dato un forte segnale alle Istituzioni: a seguito dello scandalo abusi, la cittadinanza ha diritto a risposte concrete, che ci auguriamo emergano durante la seduta del Consiglio Grande e Generale del prossimo 16 settembre, quando sarà affrontato il comma dedicato al caso.

Grazie ancora a tutti, questo è il primo di tanti passi insieme.

Direttivo Gruppo Genitori Sammarinesi