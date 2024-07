San Marino. Guardia di Rocca: donna denunciata ed espulsa per prostituzione. Denunciato anche il suo accompagnatore in possesso di un manganello

“La Guardia di Rocca comunica che, nel fine settimana, la Sezione Operativa di Dogana ha segnalato all’A.G. la cittadina straniera I.M.M. classe ’95 per il reato di prostituzione in territorio, sequestrando la somma denaro ricevuta a seguito della prestazione. A termine dell’interrogatorio, la donna veniva denunciata a piede libero per la violazione degli art.273 e 278 del c.p. per poi essere espulsa dal territorio. Assieme alla donna veniva denunciato il suo accompagnatore J.V. classe ’95 – cittadino italiano – per la violazione dell’art.251 del c.p., in quanto, a seguito del controllo del veicolo su cui i due viaggiavano, veniva trovato un manganello estensibile in ferro. Anche in questo caso il prevenuto veniva interrogato e denunciato a piede libero, il manganello posto a sequestro e si procedeva all’allontanamento dal territorio ai sensi dell’art.33 della Legge 28 giugno 2010 nr.118

Si fa presente che negli ultimi giorni, la Sezione Operativa a seguito di una serie d’interventi tra cui per la Violenza di Genere, ha denunciato all’A.G. 3 cittadini stranieri provvedendo altresì al loro allontanamento dal territorio ai sensi dell’art.33 della Legge 28 giugno 2010 nr.118, a seguito dei loro precedenti penali”.