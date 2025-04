San Marino. Guidi fa sognare il Tre Penne, il Floriana rimonta

Primo turno di qualificazione UEFA Europa Conference League 2024/2025

Floriana 3-1 Tre Penne

Floriana (4-2-3-1)

Mafoubi; Garzia, Spiteri, El Hasni, Kouro (36’st Yameogo); Garzia (41’st Zammit Lonardelli), Vella (12’st Arias); Nascimento Dos Santos (22’st Veselji), Grech, Reid; Nwoko (22’st Obonogwu)

A disposizione: Cutajar, Andrijanic, Micallef, Buttigieg, Fernandinho

Allenatore: Darren Abdilla

Tre Penne (5-3-2)

Migani; Nigretti (46’st Giovagnoli), Palazzi (36’st Casadei), Vecchio, Lombardi, Boccioletti; Scarponi (36’st Zeka), Amati, Dormi (21’st Grieco); Guidi (36’st Ceccaroli), Pieri

A disposizione: Colonna, Magrotti, Cecchetti, Nanni, Zafferani

Allenatore: Nicola Berardi

Arbitro: Florian Lata

Assistenti: Burgu – Qose

4° Ufficiale: Koçi

Ammoniti: 15’pt Nwoko (F), 22’pt Vecchio (TP), 23’pt Palazzi (TP), 34’pt Vella (TP),

Marcatori: 5’st Guidi, 10’st Nwoko, 12’st e 19’st Nascimento Dos Santos

TONY BEZZINA STADIUM (Malta) – La nuova stagione del Tre Penne inizia dall’andata di Conference League sull’Isola dei Cavalieri di Malta contro il Floriana. La prima chance del match è per i padroni di casa dopo 4’, fallo di Dormi su Kouro e punizione da posizione pericolosa, che non crea pericoli a Migani. È Jake Grech a creare pericoli dalla trequarti, conclusione sul primo palo deviata in calcio d’angolo da Migani. Al quarto d’ora si mostrano anche i biancazzurri, cross di Scarponi, sponda di Pieri per l’esterno di Amati che finisce alto sopra la traversa. Kemar Reid va vicino al gol al 18’, scatta davanti a tutti ed è provvidenziale Migani in spaccata a respingere il tiro del numero 9.

Di nuovo vivo il Tre Penne alla mezzora con una buona azione corale, Boccioletti va centrale per Guidi che si gira e trova la risposta di Mafoubi in calcio d’angolo. Ancora Grech impegna Migani, se ne va su Palazzi e tiro sul primo palo che viene rimbalzato in corner.

La ripresa inizia con la migliore occasione possibile per il Tre Penne: Dormi lancia in campo aperto Guidi che si presenta a tu per tu con l’estremo difensore avversario, mandando di poco a lato. La risposta del Floriana non si fa attendere ed è con Reid che salta tutti con uno scatto bruciante, poi sbaglia tutto passando male il pallone. La ripresa non vive momenti di riposo e sul ribaltamento di fronte il Tre Penne passa in vantaggio grazie a Tommaso Guidi, che questa volta si porta avanti il pallone e calcia di destro battendo Mafoubi. Il pari del Floriana arriva al 10’ su traversone dalla sinistra, esce male Migani che lascia campo a Nwoko di colpire di testa. Passa un minuto e il Floriana colpisce ancora, questa volta con Nascimento Dos Santos che batte Migani con un tiro di prima. Colpisce ancora il numero 11 bianco-verde con, cross di Reid e gol in spaccata al volo. Il Floriana torna a farsi vedere al 42’ punizione di Arias, che viene respinta da Migani in calcio d’angolo.