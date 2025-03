San Marino. Ho acquistato il vecchio cappannone della SPAZIO a Faetano. REGALO LA TANTISSIMA MOQUETTE che c’è dentro se venite a prenderla, domenica ore 15.

Un imprenditore sammarinese ha recentemente acquistato l’immobile precedentemente occupato dalla ditta SPAZIO, situato a Faetano in Via ‘Ca Rinaldo. Durante l’ispezione dei locali, l’imprenditore ha riscontrato la presenza di una grande quantità di moquette. Non avendo necessità di utilizzarla, l’imprenditore desidera disfarsene.

Prima di procedere con lo smaltimento desidera informare tutti gli interessati che è disposto a regalarla. Chiunque sia interessato alla moquette può recarsi presso l’ex capannone SPAZIO a Faetano in Via ‘Ca Rinaldo e prelevarla. L’unica condizione posta dall’imprenditore è che gli interessati provvedano autonomamente al trasporto della stessa moquette.

L’APPUNTAMENTO, PER CHI LA VUOLE E’ DOMENICA PROSSIMA ORE 15 PRESSO L’EX CAPPANNONE DELLA SPAZIO A FAETANO.

Alcune foto