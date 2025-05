San Marino. I Fanny & Alexander, in residenza creativa presso il Teatro Concordia di Borgo Maggiore, dal 27 maggio al 7 giugno

I Fanny & Alexander

in residenza creativa presso il Teatro Concordia di Borgo Maggiore

per la ricerca e composizione del nuovo spettacolo Ghosts,

in collaborazione con L’arboreto – Teatro Dimora di Mondaino | Centro di Residenza Emilia-Romagna.

Sabato 7 giugno alle 19, prova aperta / reading dal progetto Ghosts

di Fanny & Alexander, ingresso libero

Borgo Maggiore (Repubblica di San Marino) 27 maggio 2025 – Si rinnova anche quest’anno la collaborazione tra gli Istituti Culturali della Repubblica di San Marino e L’arboreto – Teatro Dimora di Mondaino | Centro di Residenza Emilia-Romagna, progetto che porta ogni anno a San Marino residenze artistiche che intrecciano ricerca, creazione e partecipazione.

Sarà la compagnia Fanny & Alexander ad abitare in residenza creativa il Teatro Concordia di Borgo Maggiore dal 27 maggio al 7 giugno per la ricerca e la composizione del nuovo spettacolo Ghosts, opera che indaga sulla scena quello spazio particolare, incerto, ambiguo della percezione del fantasma nelle sue possibili materializzazioni visive e sonore.

Da dove provengono i fantasmi? Quale soglia percettiva o velo dobbiamo attraversare per inseguirli e per entrare nel loro mondo? Tra apparizioni esplosive, colpi di scena e sottilissime inquietudini, l’universo di Edith Wharton, l’autrice dei racconti di fantasmi da cui lo spettacolo prende le mosse, si spalanca e ci interroga sul senso di fine, la nostalgia, il rimpianto, i rimorsi, la paura e l’amore per l’invisibile. Sulla scena, l’epifania di un gesto luminoso entra in stretta correlazione col movimento musicale del sound design di Luigi Ceccarelli, maestro e scultore di mondi sonori, chiamato dalla compagnia per architettare e dare vita a una dimensione sonora panica che tenga conto dei numerosi registri espressivi ed emotivi che l’epifania del fantasma può convocare. La luce sarà materia in movimento e tesserà linee nello spazio, attraversandolo lungo una traiettoria sospesa nel buio, illuminando i performer ma allo stesso tempo indicando una provenienza, un avanzamento, un arrivo, un incontro con lo sconosciuto. Quello sconosciuto da cui proviene il fantasma e che ci connette a un mondo parallelo, alla morte, a piani ulteriori dell’esistenza.

La residenza sarà arricchita dal contributo della comunità che parteciperà a L’impronta, un laboratorio d’attore condotto da Andrea Argentieri e Chiara Lagani di Fanny & Alexander per indagare e approfondire quel processo secondo cui l’attore fa spazio dentro sé a un carattere e gli permette di lasciare un segno, prima che esca ancora e si manifesti all’esterno.

Il tutto si concluderà sabato 7 giugno alle 19 sempre presso il Teatro Concordia di Borgo Maggiore con una prova aperta / reading dal progetto Ghosts di Fanny & Alexander e un momento conviviale con buffet a cura di Titancoop (ingresso libero).

Nota biografica

Fanny & Alexander è una bottega d’arte fondata a Ravenna nel 1992 da Luigi de Angelis e Chiara Lagani. Produce spettacoli teatrali, progetti video e cinematografici, installazioni, azioni performative, mostre fotografiche, pubblicazioni, convegni e seminari di studi, festival e rassegne.

Per informazioni

info.istituticulturali@pa.sm

tel. 0549.882452