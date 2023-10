San Marino. I flop dei post su Facebook a favore dell’Europa da parte della Democrazia Cristiana. Sommersi dalle critiche! OTTIMO LAVORO!

Peggio non poteva andare per coloro che si occupano di comunicazione per la Democrazia Cristiana, che pare sia stata fatta in casa.

Hanno deciso di affrontare apertamente il pubblico, almeno su piattaforme social, e hanno ricevuto una serie di duri colpi mediatici, finendo con le ossa rotte.

Tra i quattro post a favore del trattato di associazione europea, spicca, in termini di dissenso, quello che riguarda la dichiarazione che sosteneva essere falsa l’affermazione secondo cui perderemo la nostra sovranità e che i cittadini sammarinesi erano già stati informati durante le serate pubbliche su ciò che stavano per firmare.

La prima affermazione è senza dubbio un’opinione soggettiva, poiché come tutte le opinioni, ciascuno può averne una diversa, e dire che un’opinione è falsa non ha alcun senso. La seconda affermazione è chiaramente infondata, poiché molti degli argomenti dell’accordo non sono stati trattati durante le assemblee pubbliche.

I sammarinesi, quando vogliono, sono in grado di distinguere la verità, e sembra che coloro che hanno risposto alle provocazioni del nuovo approccio mediatico della Democrazia Cristiana l’abbiano compresa. Questo approccio è notevolmente diverso da quello che in passato aveva ottenuto risultati.

Lo scontro e la provocazione fanno ora parte dello stile della Dc? Se sì, si prospettano tempi difficili per la Democrazia Cristiana, che sarà travolta da ondate di commenti ostili dalla popolazione ed in vista delle prossime elezioni non è certamente un bel viatico di grande successo. Forse sarebbe più redditizio per loro starsene tranquilli e occuparsi dei propri affari, come le vecchie leve sanno bene fare con estremo successo e con ottimi risultati.

Ma vediamo che cosa hanno risposto i sammarinesi che hanno commentato questi post:

”La sovranità l’abbiamo persa da tempo, e anche la neutralità. Peggior governo della storia di questo misero paese (e, purtroppo a quanto pare è una costante, a ogni legislazione, indipendentemente dal colore o ideologia, è un pò peggio)”

”Chiamiamola repubblica italiana”

”frazione di Rimini”

”Avete fatto dei confronti, ma nessuno sa bene di che cosa si tratti, perché vi ostinate a non far conoscere una bozza dell’accordo prima di procedere.”

”Attenzione perché un eventuale Referendum potrebbe anche avere un risultato molto negativo, e ciò sarebbe una cosa negativa per il vostro partito, ma soprattutto per la figura che farebbe San Marino in tutti i consessi Internazionali. Oggi purtroppo molti dimenticano che la DC, di cui anche io un tempo ho fatto parte attiva, era molto più attenta a ricercare ostinatamente un consenso soprattutto su argomenti di grande rilevanza politica. La politica del tirare diritto é molto rischiosa quando si ha una maggioranza Consigliare risicata e forse neanche coesa. Scusate queste osservazioni personali, ma il modo di fare politica che ho appreso dai lider storici della DC é tutt’altra cosa. Buona fortuna”

”Io spero che il supremo senso dello Stato prevalga a seguito di una disamina delle conseguenze. Se si ha più da perdere o da guadagnare.”

”Adesso siamo sotto scacco dell’Italia, poi lo saremo anche dell’Europa…”

”Su questo sono distante anni luce: primis in democrazia non si sceglie una strada che cambierà e non poco il nostro paese in 40/60 persone, ovvero le serate pubbliche vanno benissimo, ma andrebbero fatte prima, spiegando le ragioni,poi ovviamente ci sarebbe un contraddittorio , con chi magari la pensa diversamente e in fine un referendum, dove San Marino, ovvero i cittadini tutti possano decidere per il loro futuro, quello che e’ successo questa volta e’ ben lontano da una buona democrazia. Fare incontri quando già e’ tutto deciso e fatto da mesi e’ abbastanza irritante”

”certo viaggeremo trasportati da unicorni e passeggeremo insieme a cappuccetto rosso, ma a chi la volete dare a bere”

”Vorrei però sapere perché quando sono andata ad un incontro, coloro che esprimevano dissenso sono stati zittiti in malo modo”

”non so perchè ma mi ricorda tanto fact-checker indipendenti dicono che …”

”Si come l’italia”

OTTIMO LAVORO!

RISULTATO PERFETTO!

COMPLIMENTI A CHI NELLA DC PROGRAMMA QUESTE CAMPAGNE MEDIATICHE DI ESTREMO SUCCESSO!

/ms