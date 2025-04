San Marino. I lacche’ della Cricca ancora tra di noi … di un lettore

Carissimo direttore,

ho appena visto che i nostri paladini della informazione libera ed indipendente ( RF) hanno candidamente candidato ed ottenuto l’elezione di Nicola Selva nel Cda di San Marino RTV.

Sì proprio quel Nicola.

Anzi uno dei due possibili Nicola perché non si e’ mai saputo davvero chi fosse il politico di RF dall’altro capito del filo del telefono di Marino Grandoni.

Ti prego Marco, rimanda la registrazione perché va ascoltata.

Il nostro Marino Nazionale tratta Nicola come il suo cameriere. Gli dà ordini , lo prende a schiaffi in faccia, lo accusa di non avere più il controllo di Banca Centrale dopo l’arrivo della Tomasetti.

Va riascoltato quel nastro per ricordarci la sudditanza di certi politici alla Cricca.

Non è un pettegolezzo: lo stesso Nicola Selva nella sua testimonianza in Commissione Banche ammette che se anche non fosse stato lui in quella telefonata registrata (era forse Renzi? che ha smentito essere lui), di aver comunque ricevuto telefonate simili da Grandoni. Nicola Selva non è stato rieletto (i cittadini non sono poi così stupidi come Grandoni crede) ma RF lo ha piazzato nel Cda di San Marino Rtv che lamenta ingerenze con un comunicato in cui non fa nomi.

Quante telefonate gli farà adesso Grandoni trattandolo come un lacchè?

Ieri gli chiedeva di cacciare la Tomasetti e riprendere il controllo di Banca Centrale oggi cosa gli chiederà?

Un lettore